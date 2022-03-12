Одышку и боль в груди у женщин назвали симптомами эндометриоза

Иногда заключения врачей могут обескуражить пациента: казалось бы, все симптомы указывали на одно заболевание, а выяснилось, что патология кроется в совсем другом органе. Но в человеческом организме все взаимосвязано, поэтому, казалось бы, странные на первый взгляд для пациентов диагнозы, оказываются логичными и понятными для врачей.
Так, один из ярких примеров — это случай 38-летней женщины, которая поступила на лечение в НИИ Склифосовского. Она жаловалась на постоянную одышку и боль в груди, которая появлялась даже при минимальной нагрузке. Изначально создавалось впечатление, что у женщины проблемы с сердцем, ей нужна помощь кардиолога. Но дело было не в сердце.
Не сердце и не легкие
При первичном осмотре по результатам КТ специалисты НИИ Склифосовского поставили диагноз: правосторонний пневмоторакс неустановленной этиологии.
Пневмоторакс — это скопление воздуха в плевральной полости (пространстве между легким и грудной стенкой). Воздуха становится слишком много, из-за чего и возникает одышка.
Торакальные хирурги забрали женщину на малоинвазивную операцию: они завели тонкий видеоскоп в плевральную полость через небольшие проколы и увидели, что сами легкие у пациентки здоровы. Проблему обнаружили в диафрагме — в ней нашли очаги, через которые воздух всасывался в плевральную полость и «благополучно» там скапливался.
Такие очаги — последствие эндометриоза. При этом заболевании ткань, похожая на ту, что выстилает матку изнутри, начинает расти в других местах, там, где ей быть не положено вовсе. В данном случае она появилась на диафрагме.
Справка
Диагноз, который у многих на слуху — это эндометриоз шейки матки, гинекологическое заболевание, при котором за пределами матки происходит доброкачественное разрастание ткани, по всем признакам очень похожее на эндометрий — внутренний слой матки. Оно встречается у каждой 10 женщины репродуктивного возраста. Причем 30-40% женщин, страдающих эндометриозом, испытывают сложности с зачатием.
Однако у некоторых женщин может развиться эндометриоз легких или диафрагмы. Это патологическое состояние, при котором происходит имплантация клеток и стромы слизистой оболочки матки в органы дыхания. Оно чаще всего развивается у женщин фертильного — 15-50 лет — возраста. 50-95% больных страдают сопутствующими поражениями органов малого таза, которые за несколько лет становятся запущенными, провоцируя развитие эндометриоза органов дыхания.
Типичные симптомы:
одышка,
кровохарканье,
боль в грудной клетке,
кашель.
Симптомы обострялись во время менструации: эндометрий выводился из матки, от идентичной ткани на диафрагме организм тоже пытался избавиться, образовывая «просветы», через которые проходил воздух.
Про операцию и последствия
«Эндометриоз диафрагмы выглядит как мелкие отверстия — они плотно покрывают непарную мышцу, разделяющая грудную и брюшную полости. Чтобы избавить пациентку от боли, нам пришлось удалить центральную часть органа», —
Врачи удалили участок диафрагмы с очагами, чтобы навсегда избавить женщину от неприятных симптомов. Такая операция никак не скажется на ее состоянии здоровья и привычном образе жизни. Чтобы не было рецидива заболевания и воздух больше не скапливался в плевральной полости, медики удалили плевру. Легкое прирастет к грудной стенке, а пространства, где воздух может скапливаться, просто не будет.
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Операция прошла успешно. Женщина быстро восстановилась, ее выписали из больницы через 3 дня после вмешательства.