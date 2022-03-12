Одышку и боль в груди у женщин назвали симптомами эндометриоза

Иногда заключения врачей могут обескуражить пациента: казалось бы, все симптомы указывали на одно заболевание, а выяснилось, что патология кроется в совсем другом органе. Но в человеческом организме все взаимосвязано, поэтому, казалось бы, странные на первый взгляд для пациентов диагнозы, оказываются логичными и понятными для врачей.

Так, один из ярких примеров — это случай 38-летней женщины, которая поступила на лечение в НИИ Склифосовского. Она жаловалась на постоянную одышку и боль в груди, которая появлялась даже при минимальной нагрузке. Изначально создавалось впечатление, что у женщины проблемы с сердцем, ей нужна помощь кардиолога. Но дело было не в сердце.