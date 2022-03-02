Увидеть перспективы: как офтальмология помогает жить с катарактой и глаукомой

По возможности — обезвредить

Основной метод лечения катаракты — это хирургия, так как убедительных данных об эффективности, например, витаминных препаратов пока нет, говорит Сергей Шухаев.

— Операция по замене хрусталика улучшает не только зрение, но еще и оптику глаза, — добавил он. — Производители хрусталиков дают нам большой выбор моделей, и это облегчает и усложняет задачу одновременно. Надо объяснить пациенту, какой хрусталик в какой ситуации показан и на какой дистанции какое зрение он даст. Выбор зависит от образа жизни и потребности пациента: одному надо читать, а другому — путешествовать, водить машину. Обилие хрусталиков на рынке говорит о том, что идеального решения пока не найдено, однако наши возможности дать пациенту максимально высокое зрение и избавить его от ношения очков достаточно широки. Мы ежедневно имплантируем большое количество современных моделей ИОЛ. После полного обследования и детальной беседы с хирургом выбирается модель хрусталика, оптимально подходящая для конкретного пациента.

— Мое мнение — да, лечение катаракты возможно только хирургическим путем, — добавил Игорь Григорьев. — Восстановить зрение искусственным хрусталиком можно, если проблема снижения зрения только в катаракте и на него не влияют такие факторы, как состояние сетчатки, зрительного нерва и всего зрительного пути. Тогда с помощью хирургического лечения катаракты можно избавить человека не только от «мутного изображения», но и от близорукости и астигматизма, мучающих его большую часть жизни. При наличии же патологий возможно восстановить только потерянный при катаракте процент зрения.

Что касается глаукомы, то, по словам Игоря Григорьева, в ее лечении работает такой фактор: каждый врач придерживается своей школы и метода, который лучше всего ему удается.

— Есть достаточно методик лечения, но общепризнанно лучшей нет, потому нужно выбрать опытного врача и довериться ему, — добавил он. — А в лечении катаракты «золотым стандартом» признан метод факоэмульсификации катаракты с имплантацией интраокулярной линзы.

— Сейчас, действительно, при наличии хорошей сетчатки и сохранного зрительного нерва мы даем зрение пациентам нередко лучше, чем было в течение жизни, — говорит Юлия Матерова.

— Люди с высокой миопией снимают толстые очки, люди с высокой дальнозоркостью могут видеть вблизи и вдали, исправляем астигматизм.

— Сегодня общепринятый в мире и России хирургический метод лечения катаракты — удаление вещества хрусталика с помощью ультразвука и установка искусственной интраокулярной линзы (ИОЛ), — пояснила Юлия Майструк. — Процедура проходит амбулаторно, госпитализации не требуется. Хрусталики отличаются по количеству фокусов или дистанций, на которых пациент сможет видеть хорошо после операции. Часто пациенты выбирают привычный для пожилого человека вариант, когда вдаль после операции человек видит ясно и без очков, а для чтения использует очки. Также мы активно используем искусственные хрусталики, которые позволяют видеть четко и без очков на всех расстояниях. Большой выбор искусственных хрусталиков может вызывать трудности у пациентов, поэтому мы подробно рассказываем обо всех особенностях тех или других.

Имплантация ИОЛ у детей раннего возраста при хирургии катаракты сопряжена с рядом проблем, пояснила Наталья Малиновская. Во-первых, невозможно четко рассчитать силу линзы с учетом роста глазного яблока. Максимальный рост глаза наблюдается в первый год жизни — расчет будет более точным в более старшем возрасте. Во-вторых, оперативное вмешательство чревато таким осложнением, как вторичная глаукома, и поэтому нередко имплантируют ИОЛ вторично, когда ребенок подрастет. Чтобы сформировать хорошее зрение, коррекция должна быть идеальной, а ребенку ее так не рассчитать. В послеоперационном периоде часто требуется дополнительное ношение очков. Кроме того, если катаракта односторонняя, риск развития амблиопии, даже после оперативного лечения, выше: здоровый глаз может работать при взгляде вдаль и на близком расстоянии, а больной только на фиксированной дистанции, и даже после удаления катаракты требуются профилактические тренировки, дополнительная коррекция очками.

— Еще хирургия у детей осложняется выраженным рубцеванием тканей: при хирургии катаракты часто возникает вторичная катаракта — помутнение задней капсулы хрусталика, при хирургии глаукомы зарастают дренажные отверстия. В отличии от взрослой, особенностью течения детской глаукомы является возможность обратного развития процесса. У детей нередко мы видим, что при компенсации внутриглазного давления глаз становится меньше, уменьшается глаукоматозная экскавация диска зрительного нерва. Бывает, ребенок вырастает — и внутриглазное давление стабильно компенсируется.

На ранних стадиях глаукомы возможно корректировать внутриглазное давление медикаментозно, что, к сожалению, нередко имеет побочные эффекты: покраснение глаз, дискомфорт, усиленный рост ресниц, а также весьма серьезные — одышка, нарушение сердечного ритма и колебания артериального давления, добавила Юлия Брезель. Так как глаукома — хроническое заболевание, капли пациенту приходится применять ежедневно по графику, зачастую по несколько раз, а то и несколько разных препаратов одновременно. Соблюдать такой режим лечения необходимо постоянно, годы и десятилетия. Подбор препаратов в ряде случаев —трудоемкий и длительный процесс.

При неэффективности медикаментозной терапии глаукомы применяют лазерные или хирургические методы лечения. Выбор метода лечения зависит от многих факторов, в том числе от стадии заболевания. Селективная лазерная трабекулопластика (СЛТ) — одна из возможных лазерных методик лечения: процедура для снижения внутриглазного давления путем воздействия лазера на трабекулу — основной путь оттока жидкости из глаза.

Хирургические методы лечения глаукомы условно можно разделить на 2 группы операций: проникающие и непроникающие. Непроникающая глубокая склерэктомия является малоинвазивной операцией, у нее сниженный риск операционных и послеоперационных осложнений, она может дополняться имплантацией миниатюрных дренажей для усиления хирургического эффекта.

Для лечения глаукомы также могут проводиться операции проникающего типа: трабекулэктомия и ее разновидности, имплантация специальных дренажных систем разных производителей.