Откуда берется лишняя жидкость?

Плевра — тонкий слой соединительной ткани, которая покрывает легкие снаружи и грудную клетку изнутри. При онкологических заболеваниях в ней и расположенных в этой области лимфатических узлах могут появляться метастазы. В результате нарушается отток лимфы, повышается проницаемость стенок капилляров — и в пространство между двумя слоями плевры просачивается жидкость. Чаще всего это происходит при раке легкого, молочной железы и яичников.

Асцит также может быть связан с онкологическими заболеваниями яичников и груди. Кроме того, он возникает при раке матки, желудка, печени и толстой кишки. Причины накопления жидкости во всех этих случаях различаются.

Если опухолевые клетки поселяются на брюшине (оболочке, выстилающей брюшную полость изнутри и покрывающей расположенные в ней органы), происходит нарушение лимфатического дренажа. Это и вызывает накопление жидкости. При поражении печени сжимается венозная система органа, нарушается отток крови от кишечника. Опухоль вызывает закупоривание протоков, из которых в результате начинает просачиваться лимфа. Это приводит к асциту.