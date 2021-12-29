Некоторые виды рака могут приводить к скоплению жидкости в полостях организма — брюшной или плевральной. В первом случае ставится диагноз асцит, во втором говорят о гидротораксе — состоянии, сопровождающем воспаление плевры (экссудативный плеврит). Вместе с петербургской клиникой экспертной онкологии «Евроонко» разбираемся, с чем связаны эти состояния, как их распознают и лечат.
Откуда берется лишняя жидкость?
Плевра — тонкий слой соединительной ткани, которая покрывает легкие снаружи и грудную клетку изнутри. При онкологических заболеваниях в ней и расположенных в этой области лимфатических узлах могут появляться метастазы. В результате нарушается отток лимфы, повышается проницаемость стенок капилляров — и в пространство между двумя слоями плевры просачивается жидкость. Чаще всего это происходит при раке легкого, молочной железы и яичников.
Асцит также может быть связан с онкологическими заболеваниями яичников и груди. Кроме того, он возникает при раке матки, желудка, печени и толстой кишки. Причины накопления жидкости во всех этих случаях различаются.
Если опухолевые клетки поселяются на брюшине (оболочке, выстилающей брюшную полость изнутри и покрывающей расположенные в ней органы), происходит нарушение лимфатического дренажа. Это и вызывает накопление жидкости. При поражении печени сжимается венозная система органа, нарушается отток крови от кишечника. Опухоль вызывает закупоривание протоков, из которых в результате начинает просачиваться лимфа. Это приводит к асциту.
Что нужно для постановки диагноза?
Когда плеврит начинает развиваться, человек испытывает слабость, появляется ощущение, что не получается глубоко вдохнуть. Может возникнуть кашель — сухой или с небольшим количеством мокроты. В дальнейшем одышка становится заметнее, возникает тяжесть в половине грудной клетки, бледнеет кожа. Если жидкости очень много, нарушается отток крови из шейных вен, они набухают. Больная часть грудной клетки «отстает» во время дыхания, ее движения ограничены.
Асцит на начальной стадии никак себя не проявляет. Когда заболевание прогрессирует, человек чувствует тяжесть в животе, а в нижней его части — тупую ноющую боль. Далее возникают затруднение дыхания, расстройство пищеварения и нарушение мочеиспускания. В наиболее тяжелых случаях могут появиться одышка, отеки ног, пупочная грыжа.
В клинике «Евроонко» для диагностики плеврита используются различные виды исследований. Рентгенография помогает выявить заболевание, оценить количество жидкости в грудной клетке. Компьютерная томография позволяет более точно определить его причину и степень распространенности. Обязательно проводится пункция: полученный образец отправляют в лабораторию.
Если после обследования диагноз остается неясным, врач-онколог и анестезиолог-реаниматолог могут назначить видеоторакоскопию — осмотр грудной клетки изнутри с помощью специального инструмента. В процессе есть возможность сделать биопсию — получить фрагмент опухоли или подозрительного участка для изучения. Обычно после этого удается установить диагноз.
Что касается асцита, его онколог может заметить уже во время первичного осмотра. Если жидкости в животе скопилось более 500 мл, он увеличивается в размерах или деформируется. В вертикальном положении — отвисает, в лежачем — распластывается, а боковые отделы выглядят набухшими (так называемый «лягушачий живот»). Для подтверждения диагноза применяют УЗИ. Иногда асцит находят случайно во время ультразвукового исследования или компьютерной томографии живота, которые проводят по другому поводу.
Специалисты «Евроонко» подчеркивают, что недостаточно просто обнаружить в брюшной полости жидкость. Чтобы оценить прогноз и назначить эффективное лечение, важно разобраться в причинах ее появления. Поэтому в большинстве случаев обследование включает биохимический анализ крови, исследование свертываемости крови и самой асцитической жидкости. В ней определяют уровень эритроцитов и лейкоцитов, общего белка, альбумина, амилазы, глюкозы, наличие патогенных микроорганизмов. Проводят цитологическое исследование, которое помогает выявить раковые клетки.
Как лечат плеврит и асцит?
Врачам «Евроонко» часто приходится сталкиваться с этими двумя осложнениями. Асцит обычно выявляется во время глубокой диагностики, плеврит же более распространен и очевиден, но при этом намного сильнее сказывается на качестве жизни.
Олег Хоменко
Анестезиолог-реаниматолог
Заведующий отделением анестезиологии и реанимации клиники «Евроонко»
— Метод лечения плеврита зависит от того, насколько он выражен и какой уровень дыхательной недостаточности провоцирует, — объясняет Олег Хоменко, заведующий отделением анестезиологии и реанимации клиники «Евроонко». — При малом объеме жидкости мы стараемся ограничиться медикаментозным лечением, при большом — в первую очередь проводим плевральную пункцию и дренирование. Исходная терапия асцита примерно такая же: сначала — препараты, а если они не приносят нужных результатов или пациент поступил со значительным объемом жидкости в брюшной полости, проводим лапароцентез и дренирование.
Имея дело с плевритом или асцитом, недостаточно просто эвакуировать жидкость. Тут требуется комплексная помощь. Так, после дренирования в составе крови резко уменьшается объем белков, что может привести к отеку тканей. В таких случаях пациенту требуется значительная медикаментозная поддержка.
— Ключевые принципы «Евроонко» — индивидуальный подход и оперативность, поэтому при выраженном плеврите или асците между поступлением пациента и диагностикой состояния проходит минимум времени, — подчеркнул Олег Хоменко. — У нас были случаи, когда человек оказывался в операционной уже через час после поступления в клинику. За это время мы успевали провести обследование и подготовить пациента к хирургическому вмешательству.
Материал подготовлен специально для клиники «Евроонко».
Лицензия ЛО-78-01-009715 от 19 марта 2019 года
Автор: Мария Семенова