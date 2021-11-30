Клиника расположена по адресу Коломяжский проспект, 27, в бизнес-центре «Содружество». Предусмотрен удобный доступ для маломобильных групп населения.

СПРАВКА:

Медцентр в Приморском районе входит в состав холдинга «Первая семейная клиника Петербурга». Он работает на рынке медицинских услуг уже 19 лет и на сегодня включает — помимо нового филиала — три многопрофильные и три стоматологические клиники, а также отделения неврологии и врачебной косметологии. Холдинг оказывает услуги 450 тыс. постоянных пациентов, которым доступна экспертиза специалистов более чем 50 медицинских направлений.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Материал подготовлен специально для медицинского холдинга «Первая семейная клиника Петербурга».

Лицензия ЛО-78-01-011690 от 14 октября 2021 года.