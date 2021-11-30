В медицинском центре есть все для качественной диагностики: рентген, все виды УЗИ, лабораторные анализы, ЭКГ, СМАД. Специалисты применяют современные методы лечения, восстановления и реабилитации. При необходимости врач сможет назначить физиотерапевтическое лечение, а также ударно-волновую или PRP-терапию (введение в сустав собственной плазмы пациента, обогащенной тромбоцитами).
В Первой семейной клинике Петербурга на Коломяжском проспекте доступен широкий спектр медицинских направлений:
травматология и ортопедия;
ревматология;
спортивная медицина;
амбулаторная хирургия и флебология с дневным стационаром;
колопроктология;
неврология;
мануальная терапия;
кардиология;
терапия;
массаж;
физиотерапия.
Для жителей Приморского района новая клиника станет и травмпунктом, оказывающим экстренную помощь, и многопрофильным медцентром, где лечат разнообразные хронические заболевания. Ее основное направление — это артриты, артрозы, остеохондроз, протрузии и грыжи межпозвоночных дисков. Клиника также специализируется на заболеваниях, связанных с венозной системой. Для решения этих проблем специалисты используют щадящие малоинвазивные методики: склеротерапию, эндовазальную лазерную коагуляцию.
Клиника расположена по адресу Коломяжский проспект, 27, в бизнес-центре «Содружество». Предусмотрен удобный доступ для маломобильных групп населения.
СПРАВКА:
Медцентр в Приморском районе входит в состав холдинга «Первая семейная клиника Петербурга». Он работает на рынке медицинских услуг уже 19 лет и на сегодня включает — помимо нового филиала — три многопрофильные и три стоматологические клиники, а также отделения неврологии и врачебной косметологии. Холдинг оказывает услуги 450 тыс. постоянных пациентов, которым доступна экспертиза специалистов более чем 50 медицинских направлений.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Материал подготовлен специально для медицинского холдинга «Первая семейная клиника Петербурга».
Лицензия ЛО-78-01-011690 от 14 октября 2021 года.