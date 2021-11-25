Но все перечисленные симптомы могут быть следствием и других заболеваний. Зато о том, что «поломка» касается эндокринной системы, могут рассказать глаза.

- Они вообще — зеркало души и щитовидки, — шутит Роман Терушкин. — Тут целый комплекс:

Отставание верхнего века от радужки при взгляде вниз (симптом Грефе);

Широкое раскрытие глазных щелей (симптом Дельримпля);

Редкое мигание (симптом Штельвага);

Невозможность фиксировать взгляд на близком расстоянии (симптом Мебиуса);

Поднятие верхнего века при быстрой перемене взгляда (симптом Кохера).

Врачи могут заподозрить тиреотоксикоз (гиперфункцию щитовидной железы) просто по поведению пациента.