Заболевания щитовидной железы определить по глазам
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Особенно внимательными надо быть женщинам и мужчинам от 20 до 45 лет. Именно в этом возрасте чаще всего возникает тиреотоксикоз. Появиться он может из-за излишнего производства тиреоидных гормонов щитовидной железой или из-за нарушения схемы приема некоторых препаратов, которые содержат гормоны. Спровоцировать тиреотоксикоз, который еще называют «отравлением организма гормонами щитовидной железы», способен лишний йод из пищевых добавок.

  • При легкой степени тиреотоксикоза может пострадать только щитовидная железа.

  • При средней степени — появляются проблемы с пищеварением и надпочечниками.

  • В тяжелый случаях избыток тиреоидных гормонов ведет к нарушениям в работе всех внутренних органов. Также может быть затронуто зрение.

Но надо понимать, что тиреотоксикоз — это не диагноз, а синдром.

Роман Терушкин

Эндокринолог

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- А раз синдром, значит должны быть общие признаки, — объяснил эндокринолог Роман Терушкин. — При избытке тиреоидных гормонов (Т3 и Т4) чаще всего наблюдается:

  • Нервно-психические нарушения: нервозность, суетливость, быстрая смена настроения, тремор;

  • Обменно-энергетические нарушения: похудание при таком же или повышенном аппетите, слабость в плечах и в бедрах, а также постоянно чувство жара и потливость;

  • Нарушение в работе сердечно-сосудистой системы: тахикардия (более 80 ударов в минуту), нарушение сердечного ритма, миткардиодистрофия — истощение сердечной мышцы;

  • Поражения желудочно-кишечного тракта: частый стул, воспаление печени (гепатоз) и исходом в цирроз;

  • Вторичные эндокринные нарушения: сбой менструального цикла, остеопороз;

  • Поражение репродуктивной системы: снижение потенции и гинекомастия у мужчин;

  • Нарушение толерантности к глюкозе и сахарный диабет;

  • Надпочечниковая недостаточность.

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Но все перечисленные симптомы могут быть следствием и других заболеваний. Зато о том, что «поломка» касается эндокринной системы, могут рассказать глаза.

- Они вообще — зеркало души и щитовидки, — шутит Роман Терушкин. — Тут целый комплекс:

  • Отставание верхнего века от радужки при взгляде вниз (симптом Грефе);

  • Широкое раскрытие глазных щелей (симптом Дельримпля);

  • Редкое мигание (симптом Штельвага);

  • Невозможность фиксировать взгляд на близком расстоянии (симптом Мебиуса);

  • Поднятие верхнего века при быстрой перемене взгляда (симптом Кохера).

Врачи могут заподозрить тиреотоксикоз (гиперфункцию щитовидной железы) просто по поведению пациента.

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Элина Шарифуллина

Элина Шарифуллина

врач-эндокринолог, доктор медицинских наук

- Внимательный врач начинает изучать пациента еще до осмотра: его походку, как он садится на стул, как начинает говорить, дрожат ли руки, каков цвет лица, — говорит врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Элина Шарифуллина, главный научный сотрудник Ornament Health AG. — При тиреотоксикозе пациент может начать рассказывать о своих симптомах сразу с порога, сбиваясь и очень суетясь, у него горячая кожа на ощупь, температура тела 37,2°C, без каких-либо симптомов ОРВИ. На вопрос: «Как обстоят дела с аппетитом?», пациент отвечает, что ест много, но при этом теряет вес.

Алена Безменова