Особенно внимательными надо быть женщинам и мужчинам от 20 до 45 лет. Именно в этом возрасте чаще всего возникает тиреотоксикоз. Появиться он может из-за излишнего производства тиреоидных гормонов щитовидной железой или из-за нарушения схемы приема некоторых препаратов, которые содержат гормоны. Спровоцировать тиреотоксикоз, который еще называют «отравлением организма гормонами щитовидной железы», способен лишний йод из пищевых добавок.
При легкой степени тиреотоксикоза может пострадать только щитовидная железа.
При средней степени — появляются проблемы с пищеварением и надпочечниками.
В тяжелый случаях избыток тиреоидных гормонов ведет к нарушениям в работе всех внутренних органов. Также может быть затронуто зрение.
Но надо понимать, что тиреотоксикоз — это не диагноз, а синдром.
- А раз синдром, значит должны быть общие признаки, — объяснил эндокринолог Роман Терушкин. — При избытке тиреоидных гормонов (Т3 и Т4) чаще всего наблюдается:
Нервно-психические нарушения: нервозность, суетливость, быстрая смена настроения, тремор;
Обменно-энергетические нарушения: похудание при таком же или повышенном аппетите, слабость в плечах и в бедрах, а также постоянно чувство жара и потливость;
Нарушение в работе сердечно-сосудистой системы: тахикардия (более 80 ударов в минуту), нарушение сердечного ритма, миткардиодистрофия — истощение сердечной мышцы;
Поражения желудочно-кишечного тракта: частый стул, воспаление печени (гепатоз) и исходом в цирроз;
Вторичные эндокринные нарушения: сбой менструального цикла, остеопороз;
Поражение репродуктивной системы: снижение потенции и гинекомастия у мужчин;
Нарушение толерантности к глюкозе и сахарный диабет;
Но все перечисленные симптомы могут быть следствием и других заболеваний. Зато о том, что «поломка» касается эндокринной системы, могут рассказать глаза.
- Они вообще — зеркало души и щитовидки, — шутит Роман Терушкин. — Тут целый комплекс:
Отставание верхнего века от радужки при взгляде вниз (симптом Грефе);
Широкое раскрытие глазных щелей (симптом Дельримпля);
Редкое мигание (симптом Штельвага);
Невозможность фиксировать взгляд на близком расстоянии (симптом Мебиуса);
Поднятие верхнего века при быстрой перемене взгляда (симптом Кохера).
Врачи могут заподозрить тиреотоксикоз (гиперфункцию щитовидной железы) просто по поведению пациента.
Элина Шарифуллина
врач-эндокринолог, доктор медицинских наук
- Внимательный врач начинает изучать пациента еще до осмотра: его походку, как он садится на стул, как начинает говорить, дрожат ли руки, каков цвет лица, — говорит врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Элина Шарифуллина, главный научный сотрудник Ornament Health AG. — При тиреотоксикозе пациент может начать рассказывать о своих симптомах сразу с порога, сбиваясь и очень суетясь, у него горячая кожа на ощупь, температура тела 37,2°C, без каких-либо симптомов ОРВИ. На вопрос: «Как обстоят дела с аппетитом?», пациент отвечает, что ест много, но при этом теряет вес.
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