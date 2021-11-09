20 сентября в Пермском государственном национальном исследовательском университете погибли 6 человек. Еще 47 были ранены. Стрелял студент университета Тимур Бекмансуров. О том, что готовится к расстрелу, он сообщал на своей странице в социальной сети.

11 мая в Казани 19-летний студень Ильназ Галявиев устроил стрельбу в Гимназии №175. Погибли 7 детей и 2 учителей, 24 человека пострадали. Галявиев также не скрывал своих намерений — открыто писал о подготовке к массовому убийству.

И это только в России, и только за текущий год. Подобных историй достаточно много, в том числе в США, которую можно назвать родиной «колумбайнов», так стали называть подобные массовые убийства. В 1999 году в школе Колумбайн (штат Колорадо) двое старших школьников устроили массовый расстрел. Ученые из Миннесоты решили нарисовать портрет преступника, который совершает массовые расстрелы.