Свежая подборка мемов про QR-коды и вакцинацию
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Длинные ноябрьские выходные многим омрачил локдаун — кафе и рестораны были закрыты, в музеи, театры тоже попасть довольно затруднительно — нужен QR-код (а даже если он есть, то не всегда работает).

С понедельника уже можно попасть в ТЦ и кино, но надолго ли..? Учитывая, как растет заболеваемость и смертность по стране, ситуация не улучшилась, а некоторые эксперты, например, биолог Анча Баранова, уверяют: станет только хуже.

Врачи из красных зон бьют тревогу: реанимации переполнены, поступает очень много молодых — вирус уже «успешно» атакует людей до 40 лет, у всех минимум 75 процентов поражения легких. По какому пути пошел COVID-19? И что будет дальше? «Доктор Питер» поговорил на эту тему с реаниматологом временного госпиталя в «Ленэкспо» заведующим отделения реанимации и интенсивной терапии павильона №5 Сергеем Винниковым.

Чтобы остановить пандемию, нужно вакцинировать как можно больше людей. Ограничения, связанные с локдауном, некоторых все-таки побудили записаться на прививку — за заветным QR-кодом выстраивались очереди. Но и антипрививочников тоже не стало меньше. Соцсети не могут не реагировать на ситуацию в России и мире — с каждым днем появляется все больше и больше мемов.

Так, некоторые постоянно шутят о последствиях вакцинации. Мол, пандемия не закончится никогда, мы будет до конца своих дней прививаться, а фатальные последствия все равно неизбежны.

Фото №1 - «Нет прививке? Мы поражены», — говорят легкие: новые мемы про QR-коды и вакцинацию
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Некоторые, наоборот, всеми силами защищают вакцинацию и говорят, что прививка — это единственное спасение. И не только в случае с пандемией коронавируса.

Фото №2 - «Нет прививке? Мы поражены», — говорят легкие: новые мемы про QR-коды и вакцинацию
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vk.com

Еще один ход — вспоминать мультики. Все же знакомы с Балто? Пес-герой, который вместе с другими собаками сквозь метели и морозы доставил вакцину умирающим детям.

Фото №3 - «Нет прививке? Мы поражены», — говорят легкие: новые мемы про QR-коды и вакцинацию
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vk.com

Есть мемы и «позлее». Антипрививочники считают, что вакцина меняет генетический код, входит в план мирового заговора правительства…Чем не повод пошутить?

Фото №4 - «Нет прививке? Мы поражены», — говорят легкие: новые мемы про QR-коды и вакцинацию
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vk.com

Еще одно утверждение антиваксеров — на нас распыляют яд с самолетов. Конечно, этого не могли не заметить в соцсетях. В любом случае Петербург — под защитой, обещают мемы.

Фото №5 - «Нет прививке? Мы поражены», — говорят легкие: новые мемы про QR-коды и вакцинацию
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vk.com
Фото №6 - «Нет прививке? Мы поражены», — говорят легкие: новые мемы про QR-коды и вакцинацию
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vk.com

Не остался без внимания и локдаун вместе с QR-кодами.

Фото №7 - «Нет прививке? Мы поражены», — говорят легкие: новые мемы про QR-коды и вакцинацию
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@netvoyamaria

Чтобы куда-то полететь отдохнуть, вам потребуется, конечно же, QR-код. Он уже повсюду, даже на «средневековых» мемах.

Фото №8 - «Нет прививке? Мы поражены», — говорят легкие: новые мемы про QR-коды и вакцинацию
Фото
vk.com

Некоторые считают, что коды останутся с нами навсегда. И даже после смерти.

Фото №9 - «Нет прививке? Мы поражены», — говорят легкие: новые мемы про QR-коды и вакцинацию
Фото
vk.com

А если кода переболевшего или вакцинированного нет, то сиди дома и ходи только в аптеки или магазины. Однако выход есть всегда, шутят в Twitter.

Фото №10 - «Нет прививке? Мы поражены», — говорят легкие: новые мемы про QR-коды и вакцинацию
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@meowthsli

И еще немного о вакцинации. Первую российскую вакцину «Спутник V» уже точно знают все. Теперь все, что «Спутник», то вакцина, уверены создатели этого мема.

Фото №11 - «Нет прививке? Мы поражены», — говорят легкие: новые мемы про QR-коды и вакцинацию
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vk.com

В России буксует вакцинация — это тоже известно всем. В соцсетях нашли вариант ответа на вопрос «Почему в стране не прививаются?»

Фото №12 - «Нет прививке? Мы поражены», — говорят легкие: новые мемы про QR-коды и вакцинацию
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vk.com

Ну и напоследок еще два мема о войне между вакцинированными и невакцинированными.

Фото №13 - «Нет прививке? Мы поражены», — говорят легкие: новые мемы про QR-коды и вакцинацию
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Фото №14 - «Нет прививке? Мы поражены», — говорят легкие: новые мемы про QR-коды и вакцинацию
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vk.com

Кстати

«Доктор Питер» уже публиковал подборки мемов о коронавирусе. Посмотрите, как шутили про ущемленные права непривитых, сертификатах вакцинации и мотивации записаться на «Спутник».

Софья Хромова