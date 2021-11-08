Длинные ноябрьские выходные многим омрачил локдаун — кафе и рестораны были закрыты, в музеи, театры тоже попасть довольно затруднительно — нужен QR-код (а даже если он есть, то не всегда работает).

С понедельника уже можно попасть в ТЦ и кино, но надолго ли..? Учитывая, как растет заболеваемость и смертность по стране, ситуация не улучшилась, а некоторые эксперты, например, биолог Анча Баранова, уверяют: станет только хуже.

Врачи из красных зон бьют тревогу: реанимации переполнены, поступает очень много молодых — вирус уже «успешно» атакует людей до 40 лет, у всех минимум 75 процентов поражения легких. По какому пути пошел COVID-19? И что будет дальше? «Доктор Питер» поговорил на эту тему с реаниматологом временного госпиталя в «Ленэкспо» заведующим отделения реанимации и интенсивной терапии павильона №5 Сергеем Винниковым.

Чтобы остановить пандемию, нужно вакцинировать как можно больше людей. Ограничения, связанные с локдауном, некоторых все-таки побудили записаться на прививку — за заветным QR-кодом выстраивались очереди. Но и антипрививочников тоже не стало меньше. Соцсети не могут не реагировать на ситуацию в России и мире — с каждым днем появляется все больше и больше мемов.

Так, некоторые постоянно шутят о последствиях вакцинации. Мол, пандемия не закончится никогда, мы будет до конца своих дней прививаться, а фатальные последствия все равно неизбежны.