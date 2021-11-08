Длинные ноябрьские выходные многим омрачил локдаун — кафе и рестораны были закрыты, в музеи, театры тоже попасть довольно затруднительно — нужен QR-код (а даже если он есть, то не всегда работает).
С понедельника уже можно попасть в ТЦ и кино, но надолго ли..? Учитывая, как растет заболеваемость и смертность по стране, ситуация не улучшилась, а некоторые эксперты, например, биолог Анча Баранова, уверяют: станет только хуже.
Врачи из красных зон бьют тревогу: реанимации переполнены, поступает очень много молодых — вирус уже «успешно» атакует людей до 40 лет, у всех минимум 75 процентов поражения легких. По какому пути пошел COVID-19? И что будет дальше? «Доктор Питер» поговорил на эту тему с реаниматологом временного госпиталя в «Ленэкспо» заведующим отделения реанимации и интенсивной терапии павильона №5 Сергеем Винниковым.
Чтобы остановить пандемию, нужно вакцинировать как можно больше людей. Ограничения, связанные с локдауном, некоторых все-таки побудили записаться на прививку — за заветным QR-кодом выстраивались очереди. Но и антипрививочников тоже не стало меньше. Соцсети не могут не реагировать на ситуацию в России и мире — с каждым днем появляется все больше и больше мемов.
Так, некоторые постоянно шутят о последствиях вакцинации. Мол, пандемия не закончится никогда, мы будет до конца своих дней прививаться, а фатальные последствия все равно неизбежны.
Некоторые, наоборот, всеми силами защищают вакцинацию и говорят, что прививка — это единственное спасение. И не только в случае с пандемией коронавируса.
Еще один ход — вспоминать мультики. Все же знакомы с Балто? Пес-герой, который вместе с другими собаками сквозь метели и морозы доставил вакцину умирающим детям.
Есть мемы и «позлее». Антипрививочники считают, что вакцина меняет генетический код, входит в план мирового заговора правительства…Чем не повод пошутить?
Еще одно утверждение антиваксеров — на нас распыляют яд с самолетов. Конечно, этого не могли не заметить в соцсетях. В любом случае Петербург — под защитой, обещают мемы.
Не остался без внимания и локдаун вместе с QR-кодами.
Чтобы куда-то полететь отдохнуть, вам потребуется, конечно же, QR-код. Он уже повсюду, даже на «средневековых» мемах.
Некоторые считают, что коды останутся с нами навсегда. И даже после смерти.
А если кода переболевшего или вакцинированного нет, то сиди дома и ходи только в аптеки или магазины. Однако выход есть всегда, шутят в Twitter.
И еще немного о вакцинации. Первую российскую вакцину «Спутник V» уже точно знают все. Теперь все, что «Спутник», то вакцина, уверены создатели этого мема.
В России буксует вакцинация — это тоже известно всем. В соцсетях нашли вариант ответа на вопрос «Почему в стране не прививаются?»
Ну и напоследок еще два мема о войне между вакцинированными и невакцинированными.
Кстати
«Доктор Питер» уже публиковал подборки мемов о коронавирусе. Посмотрите, как шутили про ущемленные права непривитых, сертификатах вакцинации и мотивации записаться на «Спутник».
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