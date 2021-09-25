У здорового человека утром после сна нет запаха изо рта. Но следует помнить, что здоровый человек — это тот, кто не ест сладкого, не ужинает поздно вечером, соблюдает питьевой режим, не имеет хронических заболеваний. Такого найти очень и очень сложно. Остальным же сразу после пробуждения (а иногда и в течение дня) хочется почистить зубы, чтобы избавиться от неприятного запаха.

Микрофлора рта богата и полезными бактериями, и вредными, говорит врач-эндокринолог Екатерина Янг.