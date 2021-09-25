У здорового человека утром после сна нет запаха изо рта. Но следует помнить, что здоровый человек — это тот, кто не ест сладкого, не ужинает поздно вечером, соблюдает питьевой режим, не имеет хронических заболеваний. Такого найти очень и очень сложно. Остальным же сразу после пробуждения (а иногда и в течение дня) хочется почистить зубы, чтобы избавиться от неприятного запаха.
Микрофлора рта богата и полезными бактериями, и вредными, говорит врач-эндокринолог Екатерина Янг.
«Примеры патогенных бактерий: Porphyromonas gingivalis, Streptococcus mutans. Первая, попадая в кровоток, повреждает окружающие ткани, вызывает пародонтит, болезни верхнего отдела ЖКТ, дыхательных путей, увеличивает риск возникновения болезни Альцгеймера и ревматоидного артрита. Вторая же питается легко ферментируемыми сахарами и в результате жизнедеятельности выделяет кислоту, которая приводит к деминерализации твердых тканей зуба», —
Но есть и хорошие новости: некоторые штаммы Streptococcus salivarius работают как пробиотики и напротив, профилактируют заболевания полости рта и верхних дыхательных путей. Они подавляют бактерии, вызывающие стрептококковые инфекции.
Причины появления неприятного запаха:
стоматологические заболевания: стоматит, кариес, гингивит. Иногда запах могут провоцировать зубные протезы;
лор-заболевания: воспаление миндалин, аденоиды, гайморит, отит;
сухость во рту. Слюна обладает антибактериальными свойствами благодаря содержащемуся в ней большому количеству лизоцима;
недостаточная гигиена рта;
прием некоторых медицинских препаратов;
вредные привычки — курение, алкоголь;
болезни желудочно-кишечного тракта;
ослабление иммунитета.
Характер запаха и болезни
С причинами разобрались. Но важно учитывать, что запах изо рта может быть кислым или же, наоборот, сладким. И это может указать на наличие каких-либо заболеваний.
запах ацетона — диабет I и II типа, низкоуглеводное питание (кетоз);
запах аммиака — почечная недостаточность;
сладкий запах — симптом заболеваний печени;
кислый запах — бронхиальная астма, нарушение работы поджелудочной железы;
гнилостный запах — снижение кислотности желудка, воспаление кишечника.
Но не стоит сразу паниковать: иногда, нормализуя микрофлору желудочно-кишечного тракта, можно улучшить состояние здоровья в целом и решить проблему с неприятным запахом изо рта, говорит эндокринолог.
Так, нормальная кислотность слюны (pH) равна 6,8-7,4. Ее легко проверить в домашних условиях при помощи индикаторных полосок.
Иногда неприятный запах изо рта никак не связан с болезнями. Причинами могут быть курение или лень (не все любят чистить зубы по утрам). Эксперты Роспотребнадзора назвали 5 продуктов, которые обладают освежающим эффектом — они должны помочь избавиться от неприятного запаха.
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