Эндокринолог Янг перечислила причины неприятного запаха изо рта
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У здорового человека утром после сна нет запаха изо рта. Но следует помнить, что здоровый человек — это тот, кто не ест сладкого, не ужинает поздно вечером, соблюдает питьевой режим, не имеет хронических заболеваний. Такого найти очень и очень сложно. Остальным же сразу после пробуждения (а иногда и в течение дня) хочется почистить зубы, чтобы избавиться от неприятного запаха.

Микрофлора рта богата и полезными бактериями, и вредными, говорит врач-эндокринолог Екатерина Янг.

Екатерина Янг

Медицина

Врач-эндокринолог, терапевт

www.instagram.com/wow.so.young/

«Примеры патогенных бактерий: Porphyromonas gingivalis, Streptococcus mutans. Первая, попадая в кровоток, повреждает окружающие ткани, вызывает пародонтит, болезни верхнего отдела ЖКТ, дыхательных путей, увеличивает риск возникновения болезни Альцгеймера и ревматоидного артрита. Вторая же питается легко ферментируемыми сахарами и в результате жизнедеятельности выделяет кислоту, которая приводит к деминерализации твердых тканей зуба», — пишет врач в своем Instagram.

Но есть и хорошие новости: некоторые штаммы Streptococcus salivarius работают как пробиотики и напротив, профилактируют заболевания полости рта и верхних дыхательных путей. Они подавляют бактерии, вызывающие стрептококковые инфекции.

Причины появления неприятного запаха:

  • стоматологические заболевания: стоматит, кариес, гингивит. Иногда запах могут провоцировать зубные протезы;

  • лор-заболевания: воспаление миндалин, аденоиды, гайморит, отит;

  • сухость во рту. Слюна обладает антибактериальными свойствами благодаря содержащемуся в ней большому количеству лизоцима;

  • недостаточная гигиена рта;

  • прием некоторых медицинских препаратов;

  • вредные привычки — курение, алкоголь;

  • болезни желудочно-кишечного тракта;

  • ослабление иммунитета.

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Характер запаха и болезни

С причинами разобрались. Но важно учитывать, что запах изо рта может быть кислым или же, наоборот, сладким. И это может указать на наличие каких-либо заболеваний.

Но не стоит сразу паниковать: иногда, нормализуя микрофлору желудочно-кишечного тракта, можно улучшить состояние здоровья в целом и решить проблему с неприятным запахом изо рта, говорит эндокринолог.
Так, нормальная кислотность слюны (pH) равна 6,8-7,4. Ее легко проверить в домашних условиях при помощи индикаторных полосок.

Иногда неприятный запах изо рта никак не связан с болезнями. Причинами могут быть курение или лень (не все любят чистить зубы по утрам). Эксперты Роспотребнадзора назвали 5 продуктов, которые обладают освежающим эффектом — они должны помочь избавиться от неприятного запаха.

Софья Хромова