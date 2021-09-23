Дефицит солнечного света, холодная, ветреная погода и начало отопительного сезона очень сильно влияют на состояние кожи. Она становится тусклой, местами начинает шелушиться и краснеть, беспокоит ощущение стянутости, особенно это заметно после умывания. Все эти признаки сухости могут появиться осенью и внести серьезные коррективы в уход за кожей лица.

Чтобы справиться с этими проблемами, стоит обратить внимание на уходовую косметику, которую вы используете дома: сменить средство для умывания на более деликатное, подобрать кремы с акцентом на питание и увлажнение кожи. Предпочтения следует отдавать аптечной либо профессиональной косметике. Обязательно надо использовать «защитные» крема от непогоды, если планируются длительные прогулки или занятия спортом на открытом воздухе. Ну и, конечно, не стоит забывать о приёме витаминных препаратов и сбалансированном питании!

Если же говорить о специальном уходе в косметологической клинике, то осень — это сезон пилингов, «агрессивных» аппаратных процедур, таких как лазерное и фотоомоложение, RF- и HIFU-лифтинг. Перед ними хорошо бы провести подготовительный этап — биоревитализацию.

Но осень — это еще и бархатный сезон, когда хочется выбраться на отдых к морю или в страну с более жарким климатом. В случае, если такая поездка запланирована, за две недели до отъезда надо прекратить проведение инъекционных процедур и пилингов и возобновить их через 10-14 дней после возвращения. В этом случае предпочтительнее биоревитализация: она максимально способствует физиологичному восстановлению кожи после длительного пребывания на солнце.

Разработать подробный план ухода за кожей с учетом индивидуальных особенностей, образа жизни и состояния здоровья можно на консультации у профессионального косметолога.