Врачи Детской республиканской клинической больницы в Казани провели ювелирную операцию новорожденному малышу. Медики удалили огромную тератому (эмбрионально-клетчатую опухоль — Прим. ред.). Новообразование весило 1 кг 100 г, в то время как вес малыша был всего 2 кг 500 г. Операция длилась 5 часов.
«Опухоль была очень большой — по размеру порядка двадцати сантиметров с неровными краями. Операция осложнялась периодическими кровотечениями. Питающие опухоль сосуды были слишком крупными, бригаде пришлось действовать максимально осторожно», — рассказал хирург Андрей Подшивалин.
Медики следили за состоянием ребенка еще до его рождения. Малыш, будучи в утробе матери, уже перенес одну операцию — ее сделали специалисты из Екатеринбурга. Медики выполняли облитерацию сосудов (метод позволяет сузить просвет между сосудами — Прим. ред.), тем самым надеясь прервать питание новообразования. Но, несмотря на это, рост опухоли продолжался.
Во время операции хирурги первым делом вышли на сосуды и перекрыли приток крови к тератоме. После медики полностью удалили опухоль. Поскольку новообразование находилось на ягодицах младенца, после всех манипуляций малышу сделали еще пластику ягодичных областей — «собрали» перианальные мышцы, чтобы предотвратить недержания или запоры (проблемы со стулом).
«Ребенок появился на свет благодаря кесареву сечению, на первые сутки он уже был переведен в хирургию новорожденных. Компьютерная томография показала, что опухоль была не только с наружным ростом, но и распространялась в сторону малого таза. Тератому полностью удалили, материалы отправили на гистологию. Прогноз в данном случае зависит от гистологического строения, первичной локализацией опухоли, своевременного и адекватного лечения. При зрелой и незрелой тератоме прогноз благоприятный. Однако за больными с незрелой опухолью, как правило, рекомендуется динамическое наблюдение», — описала врач операцию.
Сейчас состояние ребенка стабильное, в настоящее время идет гематологическое дообследование, заключили в больнице.
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