Врачи Детской республиканской клинической больницы в Казани провели ювелирную операцию новорожденному малышу. Медики удалили огромную тератому (эмбрионально-клетчатую опухоль — Прим. ред.). Новообразование весило 1 кг 100 г, в то время как вес малыша был всего 2 кг 500 г. Операция длилась 5 часов.

«Опухоль была очень большой — по размеру порядка двадцати сантиметров с неровными краями. Операция осложнялась периодическими кровотечениями. Питающие опухоль сосуды были слишком крупными, бригаде пришлось действовать максимально осторожно», — рассказал хирург Андрей Подшивалин.

Медики следили за состоянием ребенка еще до его рождения. Малыш, будучи в утробе матери, уже перенес одну операцию — ее сделали специалисты из Екатеринбурга. Медики выполняли облитерацию сосудов (метод позволяет сузить просвет между сосудами — Прим. ред.), тем самым надеясь прервать питание новообразования. Но, несмотря на это, рост опухоли продолжался.