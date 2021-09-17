«Считаю, что безопасность пациента и качество медицинской помощи — главные цели любой современной клиники. Для себя мы выбрали JCI — общемировой золотой стандарт качества медицинских услуг. Его главный принцип — безопасность: пациентов, сотрудников и всех процессов в клинике. JCI включает сотни, даже тысячи правил, которые родились из ошибок врачей в разных уголках мира. Мы не хотим допускать их у себя, поэтому готовы работать по каждому пункту и добиваться максимально высокого уровня оказания помощи.

В сентябре 2021 года «Евроонко» прошла аудит в Joint Commission International — компании, создавшей JCI. И мы продолжим сотрудничать с ней в будущем. Сейчас в клиниках федеральной сети экспертной онкологии «Евроонко» уже работает необходимое оборудование и действуют протоколы, которые защищают пациента от возможных рисков и осложнений во время стационарного лечения. У нас есть собственный учебный центр, где мы отрабатываем навыки и повышаем квалификацию персонала».