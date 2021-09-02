Фото №1 - Без симптомов. Как «поймать» рак на ранних стадиях
Субботин Евгений

Субботин Евгений

Онкология

Главный врач «Евроонко» в Санкт-Петербурге, к.м.н.:

«Человек сам выбирает, как ему относиться к своему здоровью. Ответственный, особенно старше 40 лет, обязательно пройдет ряд рекомендуемых диагностических процедур.

Самое главное — это своевременное обращение к врачу-онкологу. Только высококлассный специалист сможет после осмотра индивидуально подобрать необходимый диагностический комплекс. Что позволит избавиться от переживаний или поймать болезнь на ранней стадии. Всем известно, что ранняя стадия рака чаще поддается эффективному лечению».

«Евроонко» — российская сеть частных онкологических центров, предоставляющих услуги по диагностике и лечению рака. Врачи «Евроонко» следуют актуальным международным протоколам, используют инновационные методики и оригинальные современные препараты. При необходимости в процессе лечения онкологического заболевания проводится выявление, коррекция и профилактика нарушений сердечно-сосудистой системы.

Материал подготовлен специально для клиники «Евроонко».

Лицензия ЛО-78-01-009715 от 19 марта 2019 год

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