Субботин Евгений
Онкология
Главный врач «Евроонко» в Санкт-Петербурге, к.м.н.:
«Человек сам выбирает, как ему относиться к своему здоровью. Ответственный, особенно старше 40 лет, обязательно пройдет ряд рекомендуемых диагностических процедур.
Самое главное — это своевременное обращение к врачу-онкологу. Только высококлассный специалист сможет после осмотра индивидуально подобрать необходимый диагностический комплекс. Что позволит избавиться от переживаний или поймать болезнь на ранней стадии. Всем известно, что ранняя стадия рака чаще поддается эффективному лечению».
Материал подготовлен специально для клиники
Лицензия ЛО-78-01-009715 от 19 марта 2019 год