Проверка на самое опасное

Исследования на онкологические риски можно выделить в отдельное направление, которое сегодня активно набирает обороты, в том числе и в частной медицине. В качестве примера Александр Солонин привел активную позицию Медицинского Института имени Березина Сергея, где комплексно подходят к онконастороженности и с ранней стадии внимательно сопровождают пациента.

— Мы видим, что в системах здравоохранения, где чек-апы и диспансеризация поставлены на поток (Япония, Финляндия), по статистике смертность от онкозаболеваний ниже, чем в нашей стране. Это сигнал врачам сосредоточиться на более внимательной работе и выстраивать доверительные и партнерские отношения с пациентом, — добавил он

Онкоскрининг выявляет проблемы на раннем этапе до появления жалоб, полагает Рустем Топузов. Когда есть жалобы, следует уже целенаправленно обследоваться в зависимости от симптомов. Модальность скрининга зависит от семейного анамнеза и сопутствующих заболеваний, повышающих риск развития рака конкретного вида.

— Мне кажется, что в рамках общего чек-апа должно быть конкретное указание, входит туда онкоскрининг полностью либо нет, — считает Топузов. — Что-то половинчатое здесь недопустимо, так как нет ничего хуже ложной уверенности пациента — когда скрининг пройден частично, и пациент спокоен. Первое — все должно начинаться с консультации онколога. Здесь есть небольшая проблема — общих онкологов в России почти нет, все врачи в этой области — довольно узкие специалисты. Второе — онкоскрининг должен быть полностью интегрирован в общий чек-ап с определением группы риска.

Стандарты гинекологического чекапа включают исследования на ВПЧ онкогенных типов и цитологию. По словам Сергея Никитина, проблема с раком шейки матки никогда не встает вдруг — это всегда потерянное время. Переход из фонового заболевания в предрак и из предрака в нулевой рак занимает 10-15 лет.

— Надо очень постараться, чтоб за это время ни разу не сдать элементарный мазок на онкоцитологию, — сказал он. — Обычного профилактического осмотра гинеколога достаточно, чтобы поймать начало патологического процесса вовремя.

Понятно, что госклиники ограничены бюджетом, а занятому человеку сложно выкроить время на прием, особенно когда нет жалоб и плановые визиты без конца откладываются, отметил Никитин. Крайне важно обеспечить пациенту доступность медицинской помощи, возможность попасть на прием к врачу (без разницы, в какой форме собственности медицинское учреждение) и получить медицинскую услугу в полном объеме в соответствии с ожиданиями пациента и клиническими протоколами обследования и лечения. Тогда шансов не заболеть или, заболев, пройти обследование и получить эффективное лечение будет больше.

Еще, по мнению эксперта, важна честность специалистов по отношению к пациентке, предупреждение ее о рисках и возможных осложнениях. Это касается не только рака, а любого оперативного вмешательства на матке и яичниках. Перед проведением операции или, тем более, объемной операции (например, по поводу гинекологического эндометриоза, эндометриоза яичников) рекомендуется провести гормональный скрининг, предупредить о возможности снижения овариального резерва. При необходимости пациентке надо рассказать о возможности криоконсервации ооцитов или яичниковой ткани для использования с планированием беременности в будущем. Не каждая женщина в 25-35 лет перед операцией думает о будущей беременности в 35-45, когда шансы на нее снижаются даже при лечении бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Именно поэтому в клинике «Мать и дитя Санкт-Петербург» разработаны специальные чек-апы по разным направлениям. Это чекап «Овариальный резерв», который позволяет оценить репродуктивный потенциал пациентки, чекап «Женское здоровье» и чекап «Мужское здоровье», с помощью которых можно на раннем этапе выявить патологические процессы или риски к их возникновению и начать незамедлительное лечение.

— Порой в лабораторных исследованиях уже видны первые «звоночки» в плане онконастороженности, — пояснил Евгений Васильев, — и когда мы понимаем, что у человека уже есть показания к расширенному поиску онкозаболеваний, крайне важно беседовать с пациентом, не пугая его.

Дополнительно у клиники есть широкие возможности диагностики — КТ МРТ, УЗИ, — которые помогают заподозрить, визуализировать новообразования, определить стадийность и распространённость процесса. А эндоскопические исследования (гистероскопия, бронхоскопия, гастро- и колоносокпия) помогают выполнить биопсию с гистологическим исследованием и подтвердить или опровергнуть диагноз.

— В первую очередь, надо выстроить связь с врачом общей практики, терапевтом, — добавил Петр Громов. — Вся сложность онкоскрининга в том, что это диагностика на стадии предболезни, когда человека ещё ничего не беспокоит. Здесь главное — с одной стороны, не дать пациенту ложную уверенность, с другой — не довести его до паранойи. Также важно сосредоточиться не только на пожилых пациентах, но и на профилактике проблем у работающего населения. И для этого важно наладить контакт со страховыми компаниями в формате ДМС — они понимают, что вложиться в диагностику будет меньшим злом и меньшими расходами, нежели в последующее лечение.