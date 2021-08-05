Новая коронавирусная инфекция может сохраняться на бумажных носителях, в том числе и купюрах, до 3-4 дней. То есть существует вполне реальный риск заразиться COVID-19, если взять наличные деньги у больного человека, а потом, не помыв руки, прикоснуться к носу, рту, потереть глаза. Чтобы минимизировать риски в одной из больниц Ленинградской области решили отказаться принимать оплату за коммерческие услуги при помощи наличных. Соответствующее объявление появилось в официальной группе в
Исключили оплату в Центре Здоровья и профилактики на шоссе Дорога Жизни, д.17. В основном этой кассой пользуются взрослые пациенты, так как Центр располагается в двух шагах от Городской поликлиники Всеволожска.
«С 16 августа 2021 года прием наличных денежных средств осуществляться не будет, только безналичная оплата, — гласит объявление. — Наличные денежные средства принимаются в детской поликлинике на 3 этаже (касса)».
Тут же медики объясняют причину такого решения:
«Обращение наличных денег — риск распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Воздержитесь от оплаты наличными средствами. Продолжительность жизни коронавирусной инфекции на бумажном носителе составляет 3-4 дня по данным Всемирной организации здравоохранения».
Логика в решении медиков есть. Всеволожск уже несколько дней подряд в лидерах по количеству заболевших. 4 августа там зарегистрировали 18 пациентов с положительным тестом-ПЦР на новую коронавирусную инфекцию, 5 августа ситуация несколько улучшилась — всего 13 заболевших. Но это если говорить конкретно о районном центре. В целом по району, а все жители имеют право получать врачебную помощь в больнице и поликлинике города, на 2 августа зарегистрировали 12 906 заболевших, умерло 323 человека. По количеству заболевших Всеволожский район лидирует в Ленинградской области, а по летальным исходам — занимает второе место после Гатчинского.
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