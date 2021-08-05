Новая коронавирусная инфекция может сохраняться на бумажных носителях, в том числе и купюрах, до 3-4 дней. То есть существует вполне реальный риск заразиться COVID-19, если взять наличные деньги у больного человека, а потом, не помыв руки, прикоснуться к носу, рту, потереть глаза. Чтобы минимизировать риски в одной из больниц Ленинградской области решили отказаться принимать оплату за коммерческие услуги при помощи наличных. Соответствующее объявление появилось в официальной группе в VK и у кассы Всеволожской клинической межрайонной больницы.

Исключили оплату в Центре Здоровья и профилактики на шоссе Дорога Жизни, д.17. В основном этой кассой пользуются взрослые пациенты, так как Центр располагается в двух шагах от Городской поликлиники Всеволожска.

«С 16 августа 2021 года прием наличных денежных средств осуществляться не будет, только безналичная оплата, — гласит объявление. — Наличные денежные средства принимаются в детской поликлинике на 3 этаже (касса)».