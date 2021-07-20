«Биочип — это история про бактериальные пневмонии, а не про ковид. У новой инфекции (COVID-19 — Прим. ред.) не ДНК, а РНК в геноме. Разработка сможет показать, какие бактерии и ДНК-содержащие вирусы есть в образце пациента с пневмонией. Если одним словом описать, как связаны биочип и коронавирус, то ответ будет таков — никак. Напрямую они точно никак не связаны. А если косвенно, то у пациента с вторичной бактериальной пневмонией (которая, возможно, настигла его при ковиде) можно понять, какие бактерии живут в его организме», — пояснил эксперт.

«Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа», — говорится на сайте ведомства.

Биочип поможет идентифицировать мутации, выявить сразу несколько возбудителей, если они есть в слюне или крови пациента. Выглядит он как небольшая пластина, на которой искусственно синтезированы короткие олигонуклеотидные зонды, позволяющие определять «генетический портрет» возбудителей внебольничных пневмоний.



Кстати

Его не вживляют в организм человека: у пациента забирают образцы биоматериала и направляют в лабораторию, где с помощью биочипа определяют в образце наличие того или иного инфекционного агента.



Апробация полученного ДНК-биочипа на модельных и клинических образцах пациентов планируется в 2023–2024 гг.