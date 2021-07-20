Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии им. Блохиной Роспотребнадзора разрабатывает биочип, который сможет выявлять возбудителей внебольничных пневмоний. Об этом
Сергей Седых
Молекулярная биология, генетика
Научный сотрудник ИХБФМ СО РАН, преподаватель НГУ, СУНЦ НГУ, кандидат биологических наук
«Биочип — это история про бактериальные пневмонии, а не про ковид. У новой инфекции (COVID-19 — Прим. ред.) не ДНК, а РНК в геноме. Разработка сможет показать, какие бактерии и ДНК-содержащие вирусы есть в образце пациента с пневмонией. Если одним словом описать, как связаны биочип и коронавирус, то ответ будет таков — никак. Напрямую они точно никак не связаны. А если косвенно, то у пациента с вторичной бактериальной пневмонией (которая, возможно, настигла его при ковиде) можно понять, какие бактерии живут в его организме», — пояснил эксперт.
«Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа», — говорится на сайте ведомства.
Биочип поможет идентифицировать мутации, выявить сразу несколько возбудителей, если они есть в слюне или крови пациента. Выглядит он как небольшая пластина, на которой искусственно синтезированы короткие олигонуклеотидные зонды, позволяющие определять «генетический портрет» возбудителей внебольничных пневмоний.
Кстати
Его не вживляют в организм человека: у пациента забирают образцы биоматериала и направляют в лабораторию, где с помощью биочипа определяют в образце наличие того или иного инфекционного агента.
Апробация полученного ДНК-биочипа на модельных и клинических образцах пациентов планируется в 2023–2024 гг.
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