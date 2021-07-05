Препарат, который упоминается еще с конца 19 века, может помочь в борьбе с онкологией. Выводы на основе масштабного исследования сделали ученые Кардиффского университета и Кембриджского университета (Великобритания). Они провели обзор 118 исследований, в которых подробно описывались истории 250 тысяч пациентов, страдавших одним из восемнадцати типов рака (толстой кишки, груди, предстательной железы, носоглотки, пищевода, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, мочевого пузыря, яичников, эндометрия, желудка и других). Эти пациенты ежедневно принимали аспирин.

«Мы хотели проверить гипотезу о том, что прием аспирина связан в сокращением смертности больных раком», — объяснили цель обзора в научном журнале Ecancer ученые.

Уже существует немало исследований, которые показывают, что аспирин снижает вероятность возникновения метастаз, при этом верно это для разных видов онкологии.