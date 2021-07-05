Препарат, который упоминается еще с конца 19 века, может помочь в борьбе с онкологией. Выводы на основе масштабного исследования сделали ученые Кардиффского университета и Кембриджского университета (Великобритания). Они провели обзор 118 исследований, в которых подробно описывались истории 250 тысяч пациентов, страдавших одним из восемнадцати типов рака (толстой кишки, груди, предстательной железы, носоглотки, пищевода, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, мочевого пузыря, яичников, эндометрия, желудка и других). Эти пациенты ежедневно принимали аспирин.
«Мы хотели проверить гипотезу о том, что прием аспирина связан в сокращением смертности больных раком», — объяснили цель обзора в научном журнале
Уже существует немало исследований, которые показывают, что аспирин снижает вероятность возникновения метастаз, при этом верно это для разных видов онкологии.
«В общей сложности у четверти миллиона больных раком, которые принимали аспирин, снижение смертности составляло около 20 процентов, — говорят ученые. — И все это на фоне относительной безопасности препарата. Так как частота кровотечений при приеме аспирина увеличивалась, но смертельные случаи были редкими».
Исследователи уточняют, что первые доказательства пользы аспирина для больных онкологией появились еще пятьдесят лет назад. Тогда проводились опыты на животных, страдающих от рака. Препарат способствовал уменьшению развития метастазов.
«Аспирин может использоваться в качестве адъювантной терапии рака (постоперационной, предотвращающей рецидив)», — уверены британские ученые.
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