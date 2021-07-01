У каждого возраста — свои патологии зрения, и возникнуть первые из них могут уже в раннем детстве.

— У новорожденных мы чаще всего сталкиваемся с дакриоциститом и ретинопатией недоношенны. У детей дошкольного возраста наблюдаем косоглазие и должны его вылечить до школы. В школе чаще проявляются проблемы близорукости — из-за зрительных нагрузок, — рассказала Наталья Малиновская, главный внештатный детский специалист офтальмолог Комитета по здравоохранению Петербурга. — Ребенок растет, глаз тоже развивается, и возникающие проблемы надо решать. Конечно, есть дети с врожденными патологиями — это катаракта, глаукома, врожденные аномалии развития глазного яблока, — но это небольшой процент детей.

Одна из важных задач детских офтальмологов — стабилизация близорукости, считает генеральный директор и главный врач семейного центра охраны зрения «Глазастик» Константин Слепых .

— Мы используем все возможные современные методы для этого: специализированную очковую коррекцию, мягкие контактные линзы и ночные кастомизированные линзы, — отметил он.

Он рассказал, что медицинский центр «Глазастик» создавался как исключительно детский, но за детьми пришли родители и их родители — поэтому спектр оборудования и специалистов был расширен для взрослых и пожилых людей.

— Мы работаем в соответствии с принципами доказательной медицины, но не бездумно: иногда применяем и существовавшие ранее методы лечения, которые некоторыми считаются неэффективными. Но при ряде обстоятельств и они дают результат, — подчеркнул Константин Слепых.

Спектр проблем у взрослых пациентов офтальмологов и офтальмохирургов еще шире.

— Наверное, сейчас мы видим те же самые проблемы, что были и пять, и десять, и сто лет назад, просто они решаются по-другому, — сообщил Сергей Никулин , офтальмохирург клиники «Я вижу». — Что касается новых заболеваний: учитывая, что мы сейчас переживаем эпоху ковида, можно ожидать осложнений, связанных с нарушением микроциркуляции и тромбозов сосудов глаз, которые при ковиде широко распространены.

Может эти осложнения уже и есть, просто их пока интерпретируют как обычные нарушения кровообращения в бассейне сетчатки. Не исключаю, что причины этого могут расти и от ковида.

В целом же, естественно, наиболее частые проблемы со зрением — это возрастные: катаракта, глаукома, нарушение кровообращения сетчатки, отслойка сетчатки, ее дистрофия и прочие недуги.

— Есть также генетические заболевания, которые приводят к патологиям. К счастью, наше общество достаточно здорово, чтобы сильно беспокоиться об этом, — прокомментировал Сергей Никулин. — В других сообществах процент генетических заболеваний — таких, например, как кератоконус, пигментная дистрофия сетчатки, синдром Ушера и так далее, — гораздо выше.

— В нашем центре мы оказываем помощь пациентам с младых ногтей и до глубокой старости, — рассказал Алексей Титов , заведующий отделением рефракционной хирургии и патологии роговицы Санкт-Петербургского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова». — Я занимаюсь передним сегментом глаза: исправляю аномалии рефракции — близорукость, дальнозоркость, астигматизм — всеми возможными способами. В моем послужном списке максимальная степень близорукости — 31 диоптрия.

В частности, для коррекции зрения применяется лазерная хирургия: с помощью эксимерных и фемтосекундных лазеров (в том числе и по методике ReLEx-Smile, — а тем, кому это не подходит, предлагается факичная коррекция), — внутрь глаза имплантируется линза, изготовленная персонально по параметрам глаза пациента.

Еще одно важное направление, которым я занимаюсь, — кератопластика или, проще, пересадка роговицы. Для этого в клинике создан единственный на Северо-Западе Глазной Тканевый Банк.

— Раньше хирургия сводилась к сквозной кератопластике, то есть менялись все слои роговицы. Это увеличивало риски самой операции, сроки реабилитации, а также влияло на процент приживаемости донорского материала. Теперь мы выполняем селективную кератопластику: меняем только патологически измененную часть роговицы. В этом нам помогает фемтолазер — нож с микронной точностью, за считанные секунды проводящий разрезы по заданным параметрам, — это дает более быструю реабилитацию и уменьшает риск осложнений, — пояснил Алексей Титов.

Банк начал работать с 2019 года. До этого пациентам приходилось ждать операции 2-4 года. Теперь очередь сократилась до 1-1,5 лет — и это с учетом ковидного периода, когда все процессы оказания специализированной помощи замедлились в связи с перепрофилированием многих медицинских учреждений под ковид-госпитали. Алексей Титов отметил, что сейчас все чаще получается проводить операции на начальной стадии патологии роговицы, что повышает зрительные перспективы пациентов.

Ведущим направлением клиники «Зрение» изначально было лечение заболеваний сетчатки, рассказал Сергей Чуб , врач-офтальмолог, рефракционный хирург офтальмологического центра «Зрение» на Спортивной.

— Мы проводим диагностику и лечение большого количества пациентов с макулодистрофией, тромбозами вен сетчатки, широко оперируем катаракту, глаукому, отслойку сетчатки, — объяснил он. — Также недавно в клинике появилось направление рефракционной хирургии, закупили самые современные лазеры, которые позволяют проводить малоинвазивные хирургические вмешательства.

Возможности лазеров в последнее время шагнули далеко вперед, рассказала врач-офтальмохирург петербургской офтальмологической клиники «Эксимер» Екатерина Ниличева :

— В функциях современных лазеров есть контроль и компенсация микродвижений глазного яблока, есть учет циклоторсии — поворота глазного яблока при переходе пациента из вертикального в горизонтальное положение. Небольшая разница в положении глаз происходит потому, что диагностика выполняется сидя, а на операционном столе пациент лежит.