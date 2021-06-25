Не вызывает серьезных побочных действий, легко переносится и, главное, действует в борьбе с вирусом. Аргентина признала вакцину «Спутник V» безопасной и действенной.

Исследование проводили в Буэнос-Айресе. Там за полгода использования российской вакцины привились 2,8 миллионов человек. Все они проходили специальный опрос. У них выясняли, как себя чувствовали после прививки.

«Побочные эффекты были, в основном, легкими, — пишет издание La Capital Argentina. — В основном — головные боли, лихорадки, общая слабость и неприятные ощущения в области введения вакцины».

Не зарегистрировано ни одной смерти, которые могли бы напрямую или опосредованно быть связаны с применением «Спутник V». Затеяли исследование для того, чтобы проверить безопасность вакцины.