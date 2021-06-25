Не вызывает серьезных побочных действий, легко переносится и, главное, действует в борьбе с вирусом. Аргентина признала вакцину «Спутник V» безопасной и действенной.
Исследование проводили в Буэнос-Айресе. Там за полгода использования российской вакцины привились 2,8 миллионов человек. Все они проходили специальный опрос. У них выясняли, как себя чувствовали после прививки.
«Побочные эффекты были, в основном, легкими, — пишет издание
Не зарегистрировано ни одной смерти, которые могли бы напрямую или опосредованно быть связаны с применением «Спутник V». Затеяли исследование для того, чтобы проверить безопасность вакцины.
Конкретно
Какие были жалобы
Лихорадка — 47 процентов привитых.
Головные боли — 45 процентов.
Миалгии и артралгии — 39.5 процентов.
Боль — 46,5 процентов и отек — 7.4 процента в области введения вакцины.
За все время вакцинации в Аргентине ввели 2.8 миллиона доз вакцины «Спутник V», 1.3 миллиона доз вакцины от Sinopharm (Китай) и 0.9 миллионов доз AstraZeneca. После прививок зарегистрировали 125 случаев заболеваний. Как выяснили врачи, большинство было связано с неправильным введением или неправильным хранением препаратов. И только шесть случаев — с применением вакцин. При этом не было зарегистрировано никаких смертей, связанных со «Спутник V».
«Согласно исследованию, у вакцины „Спутник V“ наблюдается низкое количество побочных действий и хорошая безопасность», — подытожили в Министерстве здравоохранения Аргентины.
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