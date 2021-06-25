Аргентина признала вакцину «Спутник V» безопасной и действенной
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Не вызывает серьезных побочных действий, легко переносится и, главное, действует в борьбе с вирусом. Аргентина признала вакцину «Спутник V» безопасной и действенной.

Исследование проводили в Буэнос-Айресе. Там за полгода использования российской вакцины привились 2,8 миллионов человек. Все они проходили специальный опрос. У них выясняли, как себя чувствовали после прививки.

«Побочные эффекты были, в основном, легкими, — пишет издание La Capital Argentina. — В основном — головные боли, лихорадки, общая слабость и неприятные ощущения в области введения вакцины».

Не зарегистрировано ни одной смерти, которые могли бы напрямую или опосредованно быть связаны с применением «Спутник V». Затеяли исследование для того, чтобы проверить безопасность вакцины.

Конкретно

Какие были жалобы

  • Лихорадка — 47 процентов привитых.

  • Головные боли — 45 процентов.

  • Миалгии и артралгии — 39.5 процентов.

  • Боль — 46,5 процентов и отек — 7.4 процента в области введения вакцины.

За все время вакцинации в Аргентине ввели 2.8 миллиона доз вакцины «Спутник V», 1.3 миллиона доз вакцины от Sinopharm (Китай) и 0.9 миллионов доз AstraZeneca. После прививок зарегистрировали 125 случаев заболеваний. Как выяснили врачи, большинство было связано с неправильным введением или неправильным хранением препаратов. И только шесть случаев — с применением вакцин. При этом не было зарегистрировано никаких смертей, связанных со «Спутник V».

«Согласно исследованию, у вакцины „Спутник V“ наблюдается низкое количество побочных действий и хорошая безопасность», — подытожили в Министерстве здравоохранения Аргентины.  

Алена Безменова