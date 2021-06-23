Сейчас мужчина с обширным солнечным ожогом находится в реанимации. Как рассказали «Доктору Питеру» врачи, такие последствия загара не редкость — за сезон в клинику привозят 10-20 любителей полежать на пляже. По словам ведущего научного сотрудника НИИ скорой помощи Константина Крылова, чаще всего попадают на больничную койку «сгоревшие» новички — те, кто вышел на пляж первый-второй раз в году и переусердствовал.

- Как правило, солнечные ожоги обширные, но не глубокие. Перележал под солнцем на спине — вот тебе уже ожог 50% поверхности тела. Показалось мало, повернулся на живот и еще добавил. Обычно это ожоги 2-й степени с пузырями, волдырями. Плюс самочувствие плохое — тошнота, повышение температуры тела. Но бывают и более серьезные случаи глубоких солнечных ожогов — их получают обычно в состоянии алкогольного опьянения, когда человек попросту заснул на солнце, — рассказал Константин Крылов.