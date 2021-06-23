Сейчас мужчина с обширным солнечным ожогом находится в реанимации. Как рассказали «Доктору Питеру» врачи, такие последствия загара не редкость — за сезон в клинику привозят 10-20 любителей полежать на пляже. По словам ведущего научного сотрудника НИИ скорой помощи Константина Крылова, чаще всего попадают на больничную койку «сгоревшие» новички — те, кто вышел на пляж первый-второй раз в году и переусердствовал.
- Как правило, солнечные ожоги обширные, но не глубокие. Перележал под солнцем на спине — вот тебе уже ожог 50% поверхности тела. Показалось мало, повернулся на живот и еще добавил. Обычно это ожоги 2-й степени с пузырями, волдырями. Плюс самочувствие плохое — тошнота, повышение температуры тела. Но бывают и более серьезные случаи глубоких солнечных ожогов — их получают обычно в состоянии алкогольного опьянения, когда человек попросту заснул на солнце, — рассказал Константин Крылов.
Также не этой неделе в клинику института поступили первые жертвы борщевика. Два мужчины получили поверхностные ожоги рук и ног, пытаясь справиться с борщевиком на загородных участках. По словам врачей, им предстоит лечиться в больнице около двух недель. Напомним, сок этого растения, попадая на кожу, под воздействием солнечного света вызывает сильные фотохимические ожоги. В Центре термических поражений НИИ скорой помощи за сезон ежегодно спасают около двух десятков петербуржцев с такими ожогами.
Врачи предупреждают, что лучше вообще не контактировать с ядовитым «зонтиком». Если все же приходится избавляться от него на участке, обязательно нужна специальная экипировка, хотя и она не всегда спасает — сок может попасть на кожу при снятии одежды. Опасно косить борщевик и после дождя. «Доктор Питер» писал про случай в столице, когда дачница в спецодежде, перчатках и маске получила ожог 1-2-3 степени лица, рук и стоп. Как выяснилось, после дождя выглянуло солнце, но из-за сырости образовался туман. Вместе с влагой ядовитый сок проник и под длинные рукава, и под перчатки, и в обувь, и на лицо.
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