Свердловская областная клиническая больница №1, возможно, единственная в стране многопрофильная клиника, где есть своя собственная кинологическая служба. Две немецкие овчарки — Мартин и Парма — помогли шестилетнему мальчику справиться с тяжелой депрессией после двух операций. Ребенок не шел на поправку, практически не контактировал с медперсоналом.
Врачи наблюдают маленького пациента с самого рождения. У ребенка редкий врожденный порок сердца — функционально единый желудочек, при котором артериальная кровь смешивается с венозной. Поэтому у него были ярко выражены цианоз (синюшная окраска кожи из-за низкого насыщения крови кислородом) и сердечная недостаточность. Чтобы нормализовать работу сердца, детским кардиохирургам пришлось провести две операции. Сначала, когда мальчику было всего 10 месяцев, а затем минувшей весной, когда ему исполнилось 6 лет.
Операции сильно отразились на психическом состоянии мальчика. «Дренажи, которые причиняли массу неудобств и боли, уколы, ежедневные перевязки и другие неприятные процедуры — все это привело к тому, что у ребенка развивалась стрессовая реакция даже просто на появление медика в палате. И мы не могли поднять его с кровати, потому что ему было тяжело и ничего не хотелось», —
Мальчик сам подсказал медикам, каким должно быть его особенное лекарство. Как-то раз он признался, что очень радуется, когда видит в окне тетю со служебной собакой. Врачи и кинологи сразу же организовали малышу встречи с пушистыми терапевтами: ребенок просто наблюдал за тем, как служебные собаки выполняли различные команды.
После такой «собакотерапии» мальчик пошел на поправку. «У пациента восстановился контакт с медперсоналом, появилось желание скорее выздороветь. Это помогло преодолеть наиболее тяжелый период лечения», — рассказал Павел Кальной.
Родители мальчика очень благодарны не только проделавшим огромную работу врачам, но и кинологам с их верными помощниками.
«Мы в больнице работаем — у всех одна задача. Поэтому я тоже очень рада, что у ребенка все хорошо», — говорит кинолог Анна Лютова.
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