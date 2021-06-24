Свердловская областная клиническая больница №1, возможно, единственная в стране многопрофильная клиника, где есть своя собственная кинологическая служба. Две немецкие овчарки — Мартин и Парма — помогли шестилетнему мальчику справиться с тяжелой депрессией после двух операций. Ребенок не шел на поправку, практически не контактировал с медперсоналом.

Врачи наблюдают маленького пациента с самого рождения. У ребенка редкий врожденный порок сердца — функционально единый желудочек, при котором артериальная кровь смешивается с венозной. Поэтому у него были ярко выражены цианоз (синюшная окраска кожи из-за низкого насыщения крови кислородом) и сердечная недостаточность. Чтобы нормализовать работу сердца, детским кардиохирургам пришлось провести две операции. Сначала, когда мальчику было всего 10 месяцев, а затем минувшей весной, когда ему исполнилось 6 лет.