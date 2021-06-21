Пункты вакцинации — и в торговых центрах, и в районных поликлиниках — куда «принудительно», уже без всякой доброй воли, идут прививаться от ковида сотрудники сферы услуг, грозят стать еще одним местом «распространения инфекции». По словам очевидцев, очереди скапливаются в коридорах, люди ждут прививки по несколько часов.

- В поликлинике в Приморском районе, еще до введения обязательной вакцинации, скапливался народ в прививочный кабинет, — рассказывает петербуржец Илья Бояринов. — Пенсионеры еще умудрялись скандал закатить в лучших традициях «кто за кем стоял». Сейчас на прививку даже не записаться, по номеру 122 говорят, что свободных талонов на вакцинацию больше нет, закончились.