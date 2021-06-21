Пункты вакцинации — и в торговых центрах, и в районных поликлиниках — куда «принудительно», уже без всякой доброй воли, идут прививаться от ковида сотрудники сферы услуг, грозят стать еще одним местом «распространения инфекции». По словам очевидцев, очереди скапливаются в коридорах, люди ждут прививки по несколько часов.
- В поликлинике в Приморском районе, еще до введения обязательной вакцинации, скапливался народ в прививочный кабинет, — рассказывает петербуржец Илья Бояринов. — Пенсионеры еще умудрялись скандал закатить в лучших традициях «кто за кем стоял». Сейчас на прививку даже не записаться, по номеру 122 говорят, что свободных талонов на вакцинацию больше нет, закончились.
Алексей Яковлев
Медицина
д.м.н., профессор, инфекционист, заслуженный врач России
- Очередей быть не должно, — говорит Алексей Яковлев. — Все зависит от организации. Вот, к примеру, в Финляндии человек получает номер и время, когда прийти на вакцинацию. Никаких толп нет.
Но в Петербурге система работает по-другому. Несмотря на то, что при записи на прививку также указывается конкретное число и время, очередей избежать не удается. В таких условиях вакцинироваться категорически нельзя, предупреждают врачи, можно получить тяжелое течение коронавирусной инфекции из-за аэрозольного пути заражения и высокой дозы. Риски вакцинации в таких условиях однозначно превосходят пользу.
Еще большее столпотворение продемонстрировали горожане на минувших выходных, когда штурмом брали загородные электрички, шумной толпой шли на пляж, где принимали солнечные ванны, напрочь забыв о социальной дистанции в полтора метра.
- Вероятность заразиться зависит от той минимальной инфицируемой дозы, которую вы получаете, — говорит профессор Алексей Яковлев. — Вирус распространяется аэрозольно, чем ближе вы находитесь к людям, которые выделяют большое количество вируса, тем ваш шанс заразиться. Тем лучше проветривается помещение, тем меньше вероятность заражения. Все массовые скопления людей — это повышенный риск заражения инфекцией. Никакого сомнения в этом нет.
Врачи советуют выбирать хорошо вентилируемые пространства (городские поликлиники под этот критерий не подходят), соблюдать дистанцию, избегать лифтов и продолжать пользоваться антисептиками для рук.
- Защищаться надо респираторами (FFP2 или FFP3) и очками, а не масками — говорит профессор Алексей Яковлев. — Никакие перчатки вам не помогут.
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