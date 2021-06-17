Справка:

Возбудитель заболевания — вирус, относящийся к семейству поксвирусов. Впервые его выделили в 1958 году от больных обезьян. По структуре и свойствам схож с вирусом оспы человека.

Передается при контакте с мясом диких животных, через укусы или царапины зверей. Чаще всего источники передачи — обезьяны, но были зафиксированы случаи, когда вирус передавался от человека к человеку.

Клиническая картина:

Инкубационный период — от 7 до 19 дней. Все начинается с тошноты, лихорадки, головных болей. На 3-4 день появляется сыпь. Чаще всего пузырьки с жидкостью сначала фиксируют на лице, руках, потом они распространяются по всему телу. Через несколько дней на месте пузырька появляется корочка, затем — рубец. Как правило, течение болезни легкое, однако возможен летальный исход. Общая длительность заболевания от 2 до 3 недель.