В Северном Уэльсе произошла вспышка редкого инфекционного заболевания, которое называется оспа обезьян. Об этом сообщает издание
Заразились два человека, они члены одной семьи. Инфицированные недавно вернулись из-за границы, где, как полагают специалисты Службы общественного здравоохранения Уэльса, они и подхватили болезнь. Сейчас специалисты взяли ситуацию на контроль. Риск распространения болезни — низкий, полагают эксперты, так как заболевших удалось быстро изолировать. а вирус не считается контагиозным.
Симптомы заболевания:
лихорадка;
высокая температура;
боль в голове и мышцах;
боль в спине;
озноб;
тошнота, рвота;
появление характерной сыпи по всему телу.
Справка:
Возбудитель заболевания — вирус, относящийся к семейству поксвирусов. Впервые его выделили в 1958 году от больных обезьян. По структуре и свойствам схож с вирусом оспы человека.
Передается при контакте с мясом диких животных, через укусы или царапины зверей. Чаще всего источники передачи — обезьяны, но были зафиксированы случаи, когда вирус передавался от человека к человеку.
Клиническая картина:
Инкубационный период — от 7 до 19 дней. Все начинается с тошноты, лихорадки, головных болей. На 3-4 день появляется сыпь. Чаще всего пузырьки с жидкостью сначала фиксируют на лице, руках, потом они распространяются по всему телу. Через несколько дней на месте пузырька появляется корочка, затем — рубец. Как правило, течение болезни легкое, однако возможен летальный исход. Общая длительность заболевания от 2 до 3 недель.
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