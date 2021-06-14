14 июня 1868 года родился Карл Ландштейнер — он в 1930 году получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие групп крови у человека. С тех пор переливание крови стало традиционной процедурой. За это открытие в честь дня рождения Карла ежегодно отмечается Всемирный день донора.

«Доктор Питер» рассказывает, кто может стать донором, как подготовиться к процедуре и какие могут быть противопоказания.

Кто может стать донором крови

Донором крови может стать любой дееспособный человек старше 18 лет. Минимальный вес донора — 50 кг. Желающий должен обязательно пройти медицинское обследование, иметь регистрацию в РФ (минимум год). Чтобы сдать кровь, необходим только паспорт.

Закон гарантирует, что взятие крови и ее компонентов допустимо только при условии, что здоровью донора не будет причинен вред.

Перед процедурой будущий донор заполняет анкеты Станции переливания крови, где должен добросовестно ответить все на вопросы, касающиеся самочувствия и перенесенных заболеваний. От искренности будет зависеть как здоровье донора, так и здоровье реципиента. Тем более, что по Закону РФ «О донорстве крови и ее компонентов», «Гражданин, умышленно скрывший или исказивший сведения о состоянии своего здоровья, несет уголовную ответственность, установленную законодательством РФ, если такие действия повлекли или могли повлечь существенное расстройство здоровья реципиентов».

Сколько крови забирается во время кроводачи

У первичного донора заберут 350-450 мл крови. Медики будут ориентироваться на врачебный осмотр, лабораторные исследования, (которые в обязательном порядке проведут до процедуры), а также на самочувствие самого донора.

Некоторые доноры боятся, что могут быть инфицированы во время сдачи крови. Врачи уверяют: это исключено. Для каждого донора подготовлена своя индивидуальная одноразовая система для забора крови.

Больно ли сдавать кровь

Ощущения от кроводачи, как и любые другие, очень индивидуальны. Многое зависит от того, как донор будет настроен, насколько он эмоционально восприимчив к подобным процедурам. Некоторые ощущают головокружение, слабость, тошноту. Другие, наоборот, чувствуют прилив сил, а есть и те, кто не наблюдает каких-либо изменений. Независимо от того, как человек перенес процедуру, врачи советуют воздержаться от любых нагрузок и воспользоваться положенным для каждого донора выходным.

Как подготовиться к процедуре

За день до сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. Утром, перед самой процедурой, можно выпить сладкий чай, морс, компот, минеральную воду. Позавтракать лучше всего хлебом, сухарями, сушками, крупами, макаронами на воде без масла, овощами или фруктами. За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.

За час до сдачи крови и час после нельзя курить. Также лучше воздержаться от процедуры, если у вас была бессонная ночь, дежурство.

После процедуры нужно полежать 10-15 минут. Повязку лучше не снимать следующие 3-4 часа, а принять душ можно уже на следующий день. После процедуры нужно обильное питье и регулярное питание.

Как часто можно сдавать кровь?

Мужчины могут сдавать кровь не более 5 раз в год, женщины — не более 4 раз в год. После кроводачи снова сдавать кровь можно только через 60 дней, плазму — через 30 дней. После пяти регулярных донаций крови рекомендуется делать перерыв не менее 3 месяцев. После дачи плазмы должно пройти не менее 14 дней, прежде чем донор сможет снова давать плазму или кровь.

Про противопоказания

Противопоказания можно разделить на временные и постоянные. Так, к временным относятся:

операции (сдавать кровь можно через 4 месяца);

нанесение татуировки (120 дней);

Контакт с больными гепатитами: Гепатит А — отвод 3 месяца; — Гепатиты В и С — отвод 120 дней;

Перенесенные инфекционные заболевания: малярия — отвод 3 года; брюшной тиф — 1 год, ангина, ОРВИ — 30 дней после выздоровления;

Беременность — отвод 1 год после родов, период лактации — отвод 3 месяца после окончания;

К абсолютным противопоказаниям относятся:

Гемотрансмиссивные инфекционные заболевания: СПИД, туберкулез, сыпной тиф, лепра, бруцеллез, туляремия и т.п.;

Паразитарные заболевания: эхинококкоз, токсоплазмоз, трипаносомоз, филяриатоз, ришта, лейшманитоз;

Соматические заболевания: злокачественные новообразования, болезни крови, психические заболевания, наркомания, некоторые сердечно-сосудистые заболевания, лучевая болезнь, полное отсутствие слуха и речи, некоторые кожные болезни, ЛОР-органов и глазные.