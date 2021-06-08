37-летняя женщина из ЮАР родила сразу 10 детей — она стала мамой семерых мальчиков и трех девочек, сообщает местный портал IOL . Это новый мировой рекорд.

Роды случились на восьмом месяце беременности. Изначально врачи сказали, что детей будет 6. На втором УЗИ медики в очередной раз шокировали родителей — оказалось, что женщина родит 8 малышей. Но и на этом сюрпризы не закончились. Последнее обследование показало новый результат — 10 детей.

«Моя беременность шокировала меня. Поначалу это было тяжело, но я думаю, что привыкну. Я просто молюсь, чтобы Бог помог мне вырастить всех моих детей в добром здравии. Когда врачи впервые сообщили мне новость, я не могла поверить в это. Я думала, что у меня будет двойня или тройня, но я не ожидала десятерых. Я даже не могла поверить в это, когда увидела рентгеновский снимок, » — рассказывает новоиспеченная мама.