37-летняя женщина из ЮАР родила сразу 10 детей — она стала мамой семерых мальчиков и трех девочек, сообщает местный портал
Роды случились на восьмом месяце беременности. Изначально врачи сказали, что детей будет 6. На втором УЗИ медики в очередной раз шокировали родителей — оказалось, что женщина родит 8 малышей. Но и на этом сюрпризы не закончились. Последнее обследование показало новый результат — 10 детей.
«Моя беременность шокировала меня. Поначалу это было тяжело, но я думаю, что привыкну. Я просто молюсь, чтобы Бог помог мне вырастить всех моих детей в добром здравии. Когда врачи впервые сообщили мне новость, я не могла поверить в это. Я думала, что у меня будет двойня или тройня, но я не ожидала десятерых. Я даже не могла поверить в это, когда увидела рентгеновский снимок, » — рассказывает новоиспеченная мама.
Женщина забеременела естественным путем. Все малыши появились на свет благодаря кесареву сечению. Новоиспеченная мама чувствует себя хорошо, а новорожденные какое-то время будут под наблюдением врачей.
«Это чудо, что Бог подарил нам так много детей, когда столько людей могут только мечтать хотя бы об одном ребенке. Я знал, что можно зачать двойняшек, тройняшек и даже четверых, а такое даже и представить не мог. Я с нетерпением жду, когда мои дети будут у меня на руках», — рассказал отец новорожденных.
Предыдущий рекорд месяц назад установила жительница Мали. 25-летняя Халима Сиссе родила за один раз сразу девять детей — пять девочек и четыре мальчика. Такое количество детей стало сюрпризом не только для матери, но и для врачей. УЗИ показывало семь малышей.
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