Прогресс и прорыв

Если вспоминать путь развития стоматологии, то ее, по словам Андрея Яременко, изменили три события. Во-первых, местная анестезия, во-вторых, использование зубозамещающих конструкций, в-третьих — появление дентальной имплантации, когда оказалось, что чужеродный материал может прижиться в тканях зуба. Все это применяется и сегодня, только развивается и совершенствуется.

Главным прорывом стало применение цифровых технологий, которые начались с перехода на цифру в рентгеновских исследованиях.

«Раньше мы делали 2D-снимок — в лучшем случае, ортопантомограмму. Сейчас в современных клиниках лечение начинается с трехмерной компьютерной томографии, которая позволяет зафиксировать все проблемы челюстно-лицевой системы», — рассказал Александр Рубежов.

Прогресс в стоматологии позволил по-другому посмотреть и на планирование лечения, и на решение, сохранять или удалять зубы.

Владимир Дамианиди привел в пример внутриротовой цифровой сканер: он во многих ситуациях заменяет или дополняет обычные слепки и оттиски, необходимые при протезировании, ортодонтии и в других случаях.

«Такой способ снятия оттиска спасает пациента от массы неприятных ощущений, — отметил он. — Даже для здорового человека такая простая процедура как снятие оттиска — не самая приятная. А есть случаи, когда у пациента повышенный рвотный рефлекс — любой предмет, вплоть до обеденной ложки, вызывает сильнейшие позывы рвоты».

Такое оборудование и возможность без дискомфорта получить цифровой оттиск достаточно высокой точности — большой шаг в сторону как максимально комфортного для пациента процесса лечения, так и более качественного результата.

«На практике в особо сложных случаях — например, в случае так называемого „тотального протезирования“, когда необходимо восстановить весь зубной ряд целиком, — дублирование цифрового оттиска обычным дает возможность осуществить восстановление с точностью до микрона», — прокомментировал Владимир Дамианиди.

Еще из нового Владимир Дамианиди называет внутриротовую хирургическую навигацию, которая позволяет пациенту избежать дополнительного наращивания кости и крайне пугающей процедуры «скелетирования» (оголения костной ткани).

«Хирургическая навигация, во-первых, позволяет расположить имплантат достаточно точно независимо от количества костной ткани, во-вторых, время процедуры сокращается значительно, отеки, воспаления после процедуры канули в Лету, — пояснил он. — Проще говоря, пациент ожидает сложную и пугающую операцию со скальпелем и кровью, а получает легкую процедуру, в процессе и, что важно, после которой не замечает никакого дискомфорта. Уходит из кабинета с установленным имплантатом, без отеков и боли».

«Сегодня мы перешли в цифровую эру, — констатировал Андрей Яременко. — Переход на цифровую модель позволил сократить осложнения на порядок. Если в начале эры имплантации у нас было до 30% осложнений, то теперь это 2-10% в разных системах. Сегодня вполне реальная ситуация, когда человек через несколько часов уходит с полностью готовым зубным протезом. А уж одиночная коронка и вовсе изготавливается непосредственно в поликлинике. Это главный прорыв, который произошел за 10 лет».

Впрочем, Александр Рубежов уверен, что и прежние технологии прекрасно работают, улучшаются, появляются новые качественные материалы, которые дают возможность делать более качественные слепки, передавать информацию без потерь.

Ну и вообще, как резонно заметил Владимир Дамианиди, все самые современные методы, технологии, изобретения — всегда только инструмент в руках специалиста. Лечит врач — и об этом нужно помнить.

Цифровизация должна помочь также и в организации стоматологической помощи — по словам Александра Рубежова, лучшим решением было бы ведение документации в электронном виде и возможность онлайн-обмена историями болезни пациентов.

«Несмотря на то, что электронные карты у нас ведутся с 2015 года, мы видим, как даже в рамках одного учреждения сложно вытащить из базы полный набор документов с приложенными снимками, — рассказал он. — Развивать это в рамках города было бы очень важно, чтобы не носить документы из клиники в клинику, а чтобы все, у кого есть легальный доступ к системе, могли при согласии пациента получать доступ к информации».