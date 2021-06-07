В Петербурге обширная сеть как государственных, так и частных стоматологических клиник. Как рассказал главный стоматолог Санкт-Петербурга
«Работа находится всем: к сожалению, в нашем регионе высокая заболеваемость кариесом и его осложнениями, — сообщил Андрей Яременко, — но объем работы прирастает не потому, что у наших пациентов стало хуже состояние зубов, а в связи с тем, что постепенно развивается культура ухода за полостью рта. Современная стоматология подразумевает под собой, в первую очередь, профилактику».
Кроме того, по словам главного стоматолога, в Петербурге все больше людей обращается за протезированием, потому что в городе работает социальная программа бесплатного протезирования для льготных категорий граждан.
При этом сейчас специалисты видят, что идет перегрев рынка. За время коронавирусных ограничений, когда амбулаторный прием за исключением неотложной помощи был закрыт, все плановое лечение отодвинулось на неопределенный срок. Плюс довольно долго люди в принципе предпочитали не ходить по врачам из опасения заразиться.
«То, что мы видим сейчас — это на год отсроченный спрос. Мы надеемся, что эпидемическая ситуация позволит завершить этот период и выйти на плановый режим работы».
Есть и другая сторона влияния сложившейся ситуации на рынок стоматологии.
«Пандемия коронавируса обострила явный экономический кризис, который развивался и до того, — считает
При этом, по мнению Владимира Дамианиди, явно число клиник за время пандемии не изменилось: кто-то закрылся, но другие клиники открываются несмотря ни на что. «Если говорить о том, какие клиники нужны: те, которые стремятся оказать медицинскую помощь пациентам, а не те, которые хотят просто зарабатывать, — отметил он, — тот, кто помнит, что он в первую очередь доктор, — будет работать всегда».
При таком объеме рынка конкуренция между государственными и частными учреждениями достаточно сильна. «Идет борьба за пациента, и рынок сам решает, сколько нужно клиник, — прокомментировал
Александр Рубежов отметил, что государственная стоматология сделала большой шаг вперед за последние 5-7 лет: пациенты удивляются, как изменились районные поликлиники и какие услуги можно получить по ОМС.
Он напомнил, что в программе бесплатного зубного протезирования участвуют также и частные клиники — и в результате она хорошо работает.
«Золотые» зубы
Комплексное лечение зубов, особенно если до этого визиты к стоматологу были нечастыми, могут обойтись недешево: иногда все лечение с протезированием может стоить больше миллиона рублей. Однако мнение о том, что цена стоматологической помощи завышена, — несправедливо, считает Андрей Яременко. По его словам, нет существенного различия между ценой в частных клиниках среднего ценового сегмента и в государственных клиниках, которые не ставят целью извлечение прибыли.
«Разница в стоимости услуг связана с используемыми технологиями. В конце концов, и „Жигули“, и Tesla — автомобили, ни у кого же не вызывает вопросов, почему они стоят по-разному, — прокомментировал Яременко. — Напротив, я хотел бы предостеречь пациентов от дешевизны. Существует определенный набор технологий, описанный в программе минимальных гарантий государственной бесплатной помощи, в клинических рекомендациях Стоматологической ассоциации России, и ниже этого объема опускаться нельзя, это минимум». А максимум — в частных авторских клиниках, где врач является автором и носителем уникальной сложной и дорогой технологии. Остальной рынок — где-то посередине.
Возникает вопрос: если это дорогая высокотехнологичная медицина, то можно ли сэкономить на лечении зубов?
«Сэкономить можно, например, на протезировании — попросту не делать его, ведь потеря зубов к смерти не приводит. Звучит, конечно, радикально, но это так. А если все-таки протезировать, то правильно. И тут можно сэкономить, согласившись, например, на менее эстетическую технологию».
Например, можно восстановить коронку зуба высокоэстетичным «Имаксом», а можно — металлокерамикой, которая ниже по цене, но достаточно прочна и решает вопрос эстетики и комфорта.
«Стоматология многогранна, и результата позволяют добиться разные методики, — согласился Александр Рубежов. — Более дорогие и современные дают больше комфорта после лечения, но есть и более старые, которые применяются десятилетиями, и они не такие дорогие, хотя и эффективные».
«Не всегда надо отталкиваться от максимальной стоимости — можно попробовать пойти от более простого варианта к более сложному, рассмотрев все возможности реабилитации полости рта».
По словам Андрея Яременко, за последние 15 лет в стоматологии произошли революционные изменения. Современные технологии, материалы, методы обработки корневого канала, протезирование, имплантация — сложные и дорогие сами по себе. Но по мере развития они становятся дешевле: еще недавно стоимость зубного имплантата была не меньше 1000 евро, а на сегодняшний день можно найти имплантаты за 100 евро.
«И это происходит не потому, что они стали радикально хуже. Появляются новые технологии, позволяющие упрощать и удешевлять, снижается стоимость и на эстетическую стоматологию, на тот же циркон, — пояснил Андрей Яременко. — Цены на стоматологические услуги в том коридоре, что есть сейчас, сформировались достаточно давно. И в настоящее время они почти не повышаются, несмотря на инфляцию, рост курса валют. Но раз цены в таких условиях не повышаются, значит, они снижаются».
Владимир Дамианиди считает, что цены будут расти: «Сначала арендодатели повышают цены, потом дистрибьюторы материалов тоже вынуждены их повышать — потому что их поднимают производители. И куда деваться бедному стоматологу, который хочет оказывать хорошие услуги? Пока рыночная ситуация такова — таков и прогноз».
При этом он отметил, что всегда можно договориться о скидках, рассрочке и т.д. «Всегда можно найти выход из ситуации и качественное лечение, щадящее не только психику и здоровье пациента, но и его кошелек», — констатировал эксперт
Прогресс и прорыв
Если вспоминать путь развития стоматологии, то ее, по словам Андрея Яременко, изменили три события. Во-первых, местная анестезия, во-вторых, использование зубозамещающих конструкций, в-третьих — появление дентальной имплантации, когда оказалось, что чужеродный материал может прижиться в тканях зуба. Все это применяется и сегодня, только развивается и совершенствуется.
Главным прорывом стало применение цифровых технологий, которые начались с перехода на цифру в рентгеновских исследованиях.
«Раньше мы делали 2D-снимок — в лучшем случае, ортопантомограмму. Сейчас в современных клиниках лечение начинается с трехмерной компьютерной томографии, которая позволяет зафиксировать все проблемы челюстно-лицевой системы», — рассказал Александр Рубежов.
Прогресс в стоматологии позволил по-другому посмотреть и на планирование лечения, и на решение, сохранять или удалять зубы.
Владимир Дамианиди привел в пример внутриротовой цифровой сканер: он во многих ситуациях заменяет или дополняет обычные слепки и оттиски, необходимые при протезировании, ортодонтии и в других случаях.
«Такой способ снятия оттиска спасает пациента от массы неприятных ощущений, — отметил он. — Даже для здорового человека такая простая процедура как снятие оттиска — не самая приятная. А есть случаи, когда у пациента повышенный рвотный рефлекс — любой предмет, вплоть до обеденной ложки, вызывает сильнейшие позывы рвоты».
Такое оборудование и возможность без дискомфорта получить цифровой оттиск достаточно высокой точности — большой шаг в сторону как максимально комфортного для пациента процесса лечения, так и более качественного результата.
«На практике в особо сложных случаях — например, в случае так называемого „тотального протезирования“, когда необходимо восстановить весь зубной ряд целиком, — дублирование цифрового оттиска обычным дает возможность осуществить восстановление с точностью до микрона», — прокомментировал Владимир Дамианиди.
Еще из нового Владимир Дамианиди называет внутриротовую хирургическую навигацию, которая позволяет пациенту избежать дополнительного наращивания кости и крайне пугающей процедуры «скелетирования» (оголения костной ткани).
«Хирургическая навигация, во-первых, позволяет расположить имплантат достаточно точно независимо от количества костной ткани, во-вторых, время процедуры сокращается значительно, отеки, воспаления после процедуры канули в Лету, — пояснил он. — Проще говоря, пациент ожидает сложную и пугающую операцию со скальпелем и кровью, а получает легкую процедуру, в процессе и, что важно, после которой не замечает никакого дискомфорта. Уходит из кабинета с установленным имплантатом, без отеков и боли».
«Сегодня мы перешли в цифровую эру, — констатировал Андрей Яременко. — Переход на цифровую модель позволил сократить осложнения на порядок. Если в начале эры имплантации у нас было до 30% осложнений, то теперь это 2-10% в разных системах. Сегодня вполне реальная ситуация, когда человек через несколько часов уходит с полностью готовым зубным протезом. А уж одиночная коронка и вовсе изготавливается непосредственно в поликлинике. Это главный прорыв, который произошел за 10 лет».
Впрочем, Александр Рубежов уверен, что и прежние технологии прекрасно работают, улучшаются, появляются новые качественные материалы, которые дают возможность делать более качественные слепки, передавать информацию без потерь.
Ну и вообще, как резонно заметил Владимир Дамианиди, все самые современные методы, технологии, изобретения — всегда только инструмент в руках специалиста. Лечит врач — и об этом нужно помнить.
Цифровизация должна помочь также и в организации стоматологической помощи — по словам Александра Рубежова, лучшим решением было бы ведение документации в электронном виде и возможность онлайн-обмена историями болезни пациентов.
«Несмотря на то, что электронные карты у нас ведутся с 2015 года, мы видим, как даже в рамках одного учреждения сложно вытащить из базы полный набор документов с приложенными снимками, — рассказал он. — Развивать это в рамках города было бы очень важно, чтобы не носить документы из клиники в клинику, а чтобы все, у кого есть легальный доступ к системе, могли при согласии пациента получать доступ к информации».
Профилактика и сохранение зубов
В Петербурге ежегодно фиксируется более 5 млн обращений к стоматологам. Как будто каждый житель города хотя бы раз посетил врача. Но это, конечно, не так — кто-то ходит 10-15 раз за год, а кто-то — ни одного.
«В целом культура обращения к стоматологам формируется, и многие приходят с профилактической целью раз в полгода, — сообщил Андрей Яременко, — но вообще-то это должен делать каждый».
В рамках профилактического приема необходимо проверить, как человек чистит зубы, сделать профессиональную чистку, дать рекомендации по дальнейшему лечению и гигиене, а также обязательно провести онкоскрининг, который позволяет на ранних стадиях выявлять новообразования на слизистой оболочке полости рта.
Александр Рубежов отметил: существует мнение, что государство слишком много дает возможностей для пациента — он не ходит к стоматологу, не обращает внимание на состояние зубов, а потом, когда начинает что-то болеть, приходит и требует бесплатного лечения.
«Наверное, это неправильно, — прокомментировал он. — К тому же, если 2 раза в год или хотя бы раз в год посещать стоматолога, то дело не дойдет до таких сложных процедур как протезирование или имплантация».
Ведь даже при всем развитии современной имплантологии и протезирования идеальной замены для натуральных, данных природой зубов никто не изобрел, считает Владимир Дамианиди. И все-таки бывают ситуации, когда восстановить зуб не представляется возможным, несмотря на желание пациента, так как эти попытки могут привести к еще более плачевной ситуации.
«Решение о возможности — именно возможности, а не желании — сохранить зуб нужно принимать только вместе с врачом, — сказал Владимир Дамианиди. — Уже всем известная и понятная процедура цифровой компьютерной томографии вкупе с другими методами диагностики помогут выбрать правильно. Могут быть воспаления в корне, может быть такая высокая степень разрушения, что зуб не восстановить, могут быть такие повреждения, которые не видны глазу». Даже если сохранить не получается, и зуб приходится удалить, то его сразу же меняют на какую-то конструкцию — вплоть до одномоментной имплантации.
Ровными рядами
Еще одно активно развивающееся направление стоматологии — ортодонтия, которая занимается выравниванием отдельных зубов или их рядов, исправлением прикуса.
«Ровный прикус эстетичен и, пожалуй, важен для психики, — прокомментировал Владимир Дамианини. — Пациент доволен, радуется своей красоте — на мой взгляд, это самое важное, если говорить именно о здоровье. При этом незначительные наклоны зуба на физическое здоровье пациента влияют значительно меньше».
Однако в стоматологическом смысле такие проблемы могут провоцировать другие сложности: проблемы с деснами, с височно-челюстным суставом и др. — отметил он. Поэтому очень важен комплексный подход к пациенту, продолжил эту мысль Андрей Яременко. Основу зубного ряда формирует все-таки не врач-ортодонт, а врач-стоматолог-ортопед, т. к. за поиском эстетики не нужно забывать о функции зубов. Помогают в этом и челюстно-лицевые хирурги.
«К сожалению, многие пациенты отказываются от хирургического сопровождения ортодонтического лечения, и это приводит к тому, что зубы красивые, расставлены ровно, но нижний зубной ряд остается в порочном положении, а значит, в течение какого-то времени может появиться боль в суставе, а потом — признаки поражения мягких тканей».
Александр Рубежов напомнил, что к врачу-ортодонту стоит обратиться еще в детском возрасте: решить все проблемы проще, пока зубы еще подвижны и идет рост костной ткани.
Будущее в цифре
Если говорить о будущем стоматологии, то главное — это профилактика, считает Андрей Яременко: «Если мы сможем сформировать работающие профилактические программы, то это будет серьезный прорыв для будущего. В первую очередь, это касается детей, поэтому мы стараемся развивать детскую стоматологию семимильными шагами».
«При качественной профилактике с раннего возраста дальнейшие результаты будут ошеломительными. Никакое лечение не заменит правильно и качественно проведенные профилактические мероприятия. Оно будет затратным и не будет настолько же эффективным для пациента, как данное ему природой состояние зубочелюстной системы», — резюмировал Александр Рубежов.
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