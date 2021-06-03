По словам эксперта, люди могут неправильно интерпретировать слова Мясникова и затянуть с обращением к специалисту.

«Доктор говорит о 3-й и 4-й стадиях рака, когда нарушается прохождение пищи и жидкости. В этом случае уже не показано хирургическое лечение, а иногда даже невозможно выполнить химиолучевую терапию. Все лечение ограничивается установкой стента, либо гастростомы, чтобы человек мог адекватно питаться в свои последние дни».

Наличие в организме бактерии хеликобактер пилори никак не связано с опухолью пищевода — это высказывание онколог назвал «заблуждением».

Чтобы вовремя выявить какие-либо проблемы с пищеводом и желудком, необходимы эндоскопический осмотр и регулярная диспансеризация, напомнил врач.