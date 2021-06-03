Врач и телеведущий Александр Мясников в прямом эфире рассказал, что на рак пищевода может указывать боль при глотании пищи. В медицине это называют дисфагией. Если ощущение не исчезает, а нарастает с течением времени, то это может быть признаком опухоли. Сначала человек испытывает сложности с проглатыванием еды, а позже — и жидкости.
Помимо этого Мясников перечислил и основные факторы риска возникновения рака пищевода:
употребление спиртного;
курение;
плохая гигиена полости рта;
чрезмерное употребление острой и соленой пищи;
наличие бактерии хеликобактер пилори.
Хирург-онколог Иван Карасев раскритиковал советы, с помощью которых, по мнению Мясникова, можно обнаружить рак пищевода. Об этом медик написал в своем
Иван Карасев
Онкология
Старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, хирург-онколог, эндоскопист.
«Как всем известно, профессор всю жизнь был врачом общей практики и кардиологом. И высказывать свои умозаключения относительно диагностики рака пищевода это примерно то же самое, если бы я рассказывал вам принципы диагностики и лечения ишемической и гипертонической болезни сердца», — написал хирург-онколог.
По словам эксперта, люди могут неправильно интерпретировать слова Мясникова и затянуть с обращением к специалисту.
«Доктор говорит о 3-й и 4-й стадиях рака, когда нарушается прохождение пищи и жидкости. В этом случае уже не показано хирургическое лечение, а иногда даже невозможно выполнить химиолучевую терапию. Все лечение ограничивается установкой стента, либо гастростомы, чтобы человек мог адекватно питаться в свои последние дни».
Наличие в организме бактерии хеликобактер пилори никак не связано с опухолью пищевода — это высказывание онколог назвал «заблуждением».
Чтобы вовремя выявить какие-либо проблемы с пищеводом и желудком, необходимы эндоскопический осмотр и регулярная диспансеризация, напомнил врач.
Комментарии1