Обезболивающие хуже действуют на людей, которые пользуются смартфоном

Исследования длились полтора года. Для участия отобрали две группы пациентов: те, кто использует смартфоны и те, кто предпочитает обходиться обычным кнопочным телефоном. Все участники страдали от первичной головной боли (она не связана с хроническими состояниями или травмами), таким как мигрени, боль напряжения и т. д.
Цель эксперимента была в том, чтобы определить, связано ли использование с частотой возникновения головной боли, ее тяжестью и продолжительностью.
«Вторичной целью было определить любые различия в профилактике острых состояний и эффективности лечения», — уточнили ученые в публикации результатов в авторитетном медицинском журнале
206 участников фокус-группы пользовались смартфоном, 194 — обычным телефоном. Последние чаще были старше, с более низким уровнем образования и дохода.
Характеристики головной боли оказались сходными, однако пользователи смартфонов чаще принимали анальгетики 95,6 процента против 80,9 процента. При этом тем, кто использует смартфон, лекарственные препараты приносили меньшее облегчение.
«Им приходилось принимать большее количество таблеток для облегчения состояния», — объяснили выводы индийские ученые.
Фактически, по результатам этого исследования, медики предположили, что смартфон не является причиной головной боли, а служит дополнительным фактором для ее возникновения. Уже планируется установить связь между настройками смартфона (яркостью экрана, громкостью мелодий и уведомлений) и облегчением симптомов.
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