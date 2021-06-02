Обезболивающие хуже действуют на людей, которые пользуются смартфоном

Исследования длились полтора года. Для участия отобрали две группы пациентов: те, кто использует смартфоны и те, кто предпочитает обходиться обычным кнопочным телефоном. Все участники страдали от первичной головной боли (она не связана с хроническими состояниями или травмами), таким как мигрени, боль напряжения и т. д.

Цель эксперимента была в том, чтобы определить, связано ли использование с частотой возникновения головной боли, ее тяжестью и продолжительностью.