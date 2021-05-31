Всероссийская акция Минздрава продлится с 1 июня по 1 ноября. За это время команда специалистов проедет по большим и малым городам 50 регионов страны.

«Любой желающий всего за 15 минут может получить ответы на вопросы, связанные с профилактикой ВИЧ/СПИДа. Эксперты экспедиции просто и доступно расскажут о заболевании, помогут оценить персональные риски, напомнят о действенных мерах защиты», — сообщило Министерство здравоохранения на свой странице в соцсети «ВКонтакте».