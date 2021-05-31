Всероссийская акция Минздрава продлится с 1 июня по 1 ноября. За это время команда специалистов проедет по большим и малым городам 50 регионов страны.
«Любой желающий всего за 15 минут может получить ответы на вопросы, связанные с профилактикой ВИЧ/СПИДа. Эксперты экспедиции просто и доступно расскажут о заболевании, помогут оценить персональные риски, напомнят о действенных мерах защиты», —
Начнется акция с Петербурга. Мобильный пункт будет ждать желающих провериться 2 июня с 12.00 до 18.00 в центре города — на Итальянской улице, д. 25.
Далее пункт отправится в соседнюю Ленобласть. Там будут остановки в трех городах:
3 июня во Всеволожске — с 12.00 до 18.00 (Всеволожск, Юбилейная площадь, площадка перед сценой);
4 июня в Выборге — с 12.00 до– 18.00
(Выборг, Красная площадь, перед памятником Ленину);
5 июня в Гатчине — с 12.00 до 15.00 (Гатчина, ул. Рощинская, д. 5, площадка перед ГИЭФПТ) и с 15.30 до 18.30 (Гатчина, ул. Соборная, д. 14).
В 2020 году в Петербурге были выявлены 2 183 новых случая ВИЧ. Как сообщали этой весной в комитете по здравоохранению, количество первичных случаев вируса иммунодефицита человека в городе за прошлый год снизилось на 20% по сравнению с 2019-м — примерно на столько же из-за ковидных ограничений уменьшилось и количество тестирований на ВИЧ. Как ранее сообщал «Доктор Питер», положительный ВИЧ-статус — не противопоказание для прививки от коронавируса, как и от любой другой инфекции. Пациентам с ВИЧ можно вакцинироваться, но при определенных условиях.
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