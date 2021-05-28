Специалисты НМИЦ онкологии им. Петрова участвуют в разработке и внедрении в клиническую практику искусственного интеллекта, который будет анализировать образцы опухолевых клеток — это так называемый анализ на гистологию, который при подозрении на рак берут у пациентов во время биопсии или операции.

- Практически всем пациентам с подозрением на злокачественную опухоль онкологический диагноз ставится на основе заключения патологов. Исследование микропрепаратов (гистологических стекол), изготовленных на основе образцов опухоли, взятых во время биопсии или хирургического вмешательства, позволяет сформировать персонализированную стратегию и определить тактику лечения. В России этот процесс до сих пор является полностью аналоговым, разработанным более века назад, — рассказала Анна Артемьева, заведующая патологоанатомическим отделением центра в Песочном.

На основании биологического материала от одного клинического случая, например, рака молочной железы, изготавливается несколько десятков гистологических стекол. Далее патологу предстоит скрупулезная работа — он фактически в ручном режиме под микроскопом изучает и интерпретирует полученные образцы, сверяясь с профессиональными справочниками и данными аналогового архива. К примеру, за год сотрудники патологоанатомического отделения НМИЦ им. Петрова просматривают более 250 тысяч микропрепаратов, изготовленных, в том числе, в других онкологических клиниках страны. Искусственный интеллект поможет экспертам в 10 раз увеличить скорость постановки диагноза и избежать возможных ошибок.