Если вы разбили ртутный градусник, то действовать придется самостоятельно. Аварийные бригады экологических служб не приедут собирать опасные отходы.

- Аварийные бригады действительно не выезжают в дома, если у кого-то разбился градусник. Но вы можете позвонить на горячую линию — вас проконсультируют и ответят на все вопросы. Также если вы считаете, что есть необходимость, то эксперты проведут бесплатный контроль качества проведенной уборки ртути. То есть, измерят содержание паров ртути в воздухе. Оставить запрос на проверку можно также позвонив по телефону горячей линии. Звонки принимаются круглосуточно, — пояснили «Доктору Питеру» в городской аварийной экологической службе.

«Доктор Питер» рассказывает, что нужно делать, если разбился ртутный градусник:

Для начала создайте хорошее освещение в комнате — вам должны быть видны все шарики ртути. Чтобы собрать их, вам понадобится банка с плотно закручивающейся крышкой, а также ватный диск (салфетка), смоченный водой или скотч;

Влажным ватным диском (или кусочком клейкой ленты) промокните каждый шарик ртути. Стряхивайте их в банку по очереди. Другой вариант: влажной салфеткой сметите шарики в одно место, а потом промокните их салфеткой так, чтобы они остались на ней. Стряхните шарики в банку;

Если шарик закатился в щель, возьмите иглу, намажьте ее кончик вазелином и аккуратно подведите его к гладкой поверхности пола, затем так же аккуратно подберите притянувшийся шарик ватным диском или скотчем;

В течение 5 дней тщательно мойте пол концентрированным раствором хлорсодержащих моющих средств (полстакана концентрата на 3-4 литра воды);

После уборки проветривайте квартиру. Ртуть — это летучий элемент, чтобы от него быстрее избавиться, проветривать нужно как можно чаще;

Ни в коем случае не собирайте ртуть пылесосом! Вы только загрязните его, а в будущем пары ртути будут распространяться по квартире;

Банку с собранной ртутью необходимо отнести на утилизацию. Перед этим ее нужно положить в два пакета и герметично их завязать.

В Петербурге опасные отходы принимают экомобили и экобоксы. Сдавать можно ртутные лампы, термометры, малогабаритные батарейки и аккумуляторы (включая аккумуляторы от ноутбуков), технику (компьютеры и периферийные устройства), бытовые химические средства (лаки и краски с истекшим сроком годности).

Адреса и время дежурства экомобилей можно посмотреть здесь.

Оставить заявку на контрольные замеры и получить дополнительные консультации можно по телефону горячей линии круглосуточной аварийной экологической службы — (812) 328-80-69.