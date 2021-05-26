В Москве, Подмосковье и Петербурге работают тысячи лжеостепатов, которые принимают пациентов без профильного образования. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по остеопатии Дмитрий Мохов.

"Если сегодня мы сегодня не примем правильные решения, не обратимся в надзорные органы, то профессия остеопатия утонет в подделке", - цитирует Мохова "Интерфакс".

По его словам 80% работников медицинских организаций нарушают требования по образованию. Мохов призвал депутатов принять поправки, которые позволят усилить надзор за медицинскими и образовательными организациями частной формы собственности. Он отметил, что в кабинетах остеопатии сейчас могут работать люди с сомнительными сертификатами частных организаций, а также те, кто не получили какого-либо медицинского образования.

В связи с этим он также предложил попросить Росздравнадзор тщательно проверять лицензии у клиник и частных лиц, которые предлагают услуги остеопатов, а также разработать целевую программу по подготовке таких специалистов.