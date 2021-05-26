В Москве, Подмосковье и Петербурге работают тысячи лжеостепатов, которые принимают пациентов без профильного образования. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по остеопатии Дмитрий Мохов.
"Если сегодня мы сегодня не примем правильные решения, не обратимся в надзорные органы, то профессия остеопатия утонет в подделке", - цитирует Мохова
По его словам 80% работников медицинских организаций нарушают требования по образованию. Мохов призвал депутатов принять поправки, которые позволят усилить надзор за медицинскими и образовательными организациями частной формы собственности. Он отметил, что в кабинетах остеопатии сейчас могут работать люди с сомнительными сертификатами частных организаций, а также те, кто не получили какого-либо медицинского образования.
В связи с этим он также предложил попросить Росздравнадзор тщательно проверять лицензии у клиник и частных лиц, которые предлагают услуги остеопатов, а также разработать целевую программу по подготовке таких специалистов.
Детский хирург, председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, в свою очередь, отметил, что лжеостеопаты порочат не только свое направление, но и всю медицину в целом.
Если вы не возражаете, мы обратимся и к министру, и в министерство здравоохранения, и в Росздравнадзор — здесь нам нужно искать определенные пути контроля этого, потому что абсолютно понятно, что эти шарлатаны, которых тысячи, дискредитируют ситуацию", - сказал он.
Официально врачебной профессией остеопатия стала 7 лет назад. Выпускники медицинских вузов 2014 года смогут получать дипломы, в которые вписана специальность «остеопат». Министерство образования и науки уже тогда включило остеопатию в официальный перечень врачебных специальностей.
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