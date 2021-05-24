Российская вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная Центром "Вектор", будет более эффективна при введении трех доз для тех, кому больше 65 лет. Об этом говорится в
В нем отмечается, что 95,8% вакцинируемых при контакте с источником COVID-19 не заболели и что антител после "ЭпиВакКороны" больше вырабатывается у тех, кто моложе - выявлена обратная пропорциональная зависимость от возраста. Кроме того, иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" выше у женщин, чем у мужчин.
"Это позволяет рекомендовать в возрастной группе лиц старше 65 лет введение третьей дозы вакцины для повышения иммунологической эффективности вакцинации", - говорится в статье.
Исследование проводилось с 12 декабря по 15 мая года среди чуть более тысячи привившихся сотрудников Роспотребнадзора. Расширенное наблюдение было проведено для 807 человек, прошедших полный курс вакцинации - с интервалами от 14 до 21 дня между прививками. Отмечается, что такие схемы введения препарата сопоставимы по эффективности во всех возрастных группах.
Ранее "Доктор Питер" сообщал, что ранее в научной и медицинской среде вызывало тревогу то, что «ЭпиВакКорону» рекомендуют людям старше 60 лет при недостаточности данных о ее эффективности. А разработчики вакцины в свою очередь неоднократно заявляли о 100-процентной иммуннологической эффективности препарата.
В Петербурге сделать прививку вакциной "ЭпиВакКорона" возможно уже с апреля. В город доставлено несколько тысяч доз. Операторы информационно-справочной службы «122» принимают заявки петербуржцев (при звонке нужно сразу уточнить, какую именно вакцину вы хотите получить), и адресуют запрос в районные поликлиники, в которые была распределена «ЭпиВакКорона». Как правило, в этот или на следующий день уже перезванивает сотрудник поликлиники и назначает удобное для заявителя время вакцинации.
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