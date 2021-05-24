Российская вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная Центром "Вектор", будет более эффективна при введении трех доз для тех, кому больше 65 лет. Об этом говорится в научном исследовании ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, опубликованном на сайте COVID-19 Preprints .

В нем отмечается, что 95,8% вакцинируемых при контакте с источником COVID-19 не заболели и что антител после "ЭпиВакКороны" больше вырабатывается у тех, кто моложе - выявлена обратная пропорциональная зависимость от возраста. Кроме того, иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" выше у женщин, чем у мужчин.

"Это позволяет рекомендовать в возрастной группе лиц старше 65 лет введение третьей дозы вакцины для повышения иммунологической эффективности вакцинации", - говорится в статье.

Исследование проводилось с 12 декабря по 15 мая года среди чуть более тысячи привившихся сотрудников Роспотребнадзора. Расширенное наблюдение было проведено для 807 человек, прошедших полный курс вакцинации - с интервалами от 14 до 21 дня между прививками. Отмечается, что такие схемы введения препарата сопоставимы по эффективности во всех возрастных группах.