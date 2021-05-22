Фото №1 - Врачи ампутировали мужчине не ту ногу - ошибку заметили только через несколько дней
Фото
pixabay.com

Австрийские медики по ошибке ампутировали 82-летнему мужчине здоровую ногу. Об этом сообщает CNN.

Операция прошла 18 мая в одной из местных больниц. После ампутации мужчина не сразу осознал, что произошла ужасная ошибка: хирурги должны были ампутировать левую ногу, но "из-за человеческой ошибки" ампутировали правую ногу выше колена.

«Это было в четверг утром. В ходе стандартной смены повязки были обнаружены последствия трагического инцидента, который произошел из-за человеческой ошибки», - говорится в заявлении клиники.

Читайте также

Известно, что мужчина страдал от различных заболеваний, обе его ноги были поражены, но ампутировать требовалось только одну. Теперь пациенту предстоит еще одна операция.

Персонал больницы оказывает мужчине и его семье психологическую помощь. В клинике подчеркнули, что будет проведено тщательное расследование, все необходимые документы уже направили в прокуратуру.

Судьба хирурга, который допустил трагическую ошибку еще не решена. Как сообщили в больнице, он пока что не выходит на дежурства по собственному желанию.

Ранее "Доктор Питер" писал о трагическом инциденте, который произошел в России. В Воронеже завели уголовное дело после того, как местной жительнице, предположительно, ампутировали «не ту» ногу. По словам врачей, 89-летняя пациентка нуждалась в ампутации сразу двух ног — почему была удалена менее пораженная, не объясняется.

Читайте также

Софья Хромова