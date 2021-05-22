Известно, что мужчина страдал от различных заболеваний, обе его ноги были поражены, но ампутировать требовалось только одну. Теперь пациенту предстоит еще одна операция.

Персонал больницы оказывает мужчине и его семье психологическую помощь. В клинике подчеркнули, что будет проведено тщательное расследование, все необходимые документы уже направили в прокуратуру.

Судьба хирурга, который допустил трагическую ошибку еще не решена. Как сообщили в больнице, он пока что не выходит на дежурства по собственному желанию.