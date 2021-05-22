Австрийские медики по ошибке ампутировали 82-летнему мужчине здоровую ногу. Об этом сообщает
Операция прошла 18 мая в одной из местных больниц. После ампутации мужчина не сразу осознал, что произошла ужасная ошибка: хирурги должны были ампутировать левую ногу, но "из-за человеческой ошибки" ампутировали правую ногу выше колена.
«Это было в четверг утром. В ходе стандартной смены повязки были обнаружены последствия трагического инцидента, который произошел из-за человеческой ошибки», - говорится в заявлении клиники.
Известно, что мужчина страдал от различных заболеваний, обе его ноги были поражены, но ампутировать требовалось только одну. Теперь пациенту предстоит еще одна операция.
Персонал больницы оказывает мужчине и его семье психологическую помощь. В клинике подчеркнули, что будет проведено тщательное расследование, все необходимые документы уже направили в прокуратуру.
Судьба хирурга, который допустил трагическую ошибку еще не решена. Как сообщили в больнице, он пока что не выходит на дежурства по собственному желанию.
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