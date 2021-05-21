Скрининг по-русски

Но вернемся к диспансеризации, за уклонение от которой, по сути, и предлагают наказывать. Считается, что главная цель диспансеризации — это выявление тяжелых жизнеугрожающих заболеваний, в первую очередь онкологических и кардиологических.

Предшественник Раковой Леонид Печатников, также курировавший московское здравоохранение, : «Если человек не прошел диспансеризацию и после этого заболевает, то страховая компания платит за него уже не 95%, а 70%, а вся остальная нагрузка ложится на самого пациента... Поэтому у корейцев запущенный рак III-IV стадии практически не встречается, и это колоссальный успех корейской медицины. А мы сталкиваемся с этим сплошь и рядом, потому что наши соотечественники не очень-то думают о своем здоровье, пока не заболеют».

Но, как рассказывают сами врачи-онкологи, эффективного скрининга в России не было и нет.

- Есть имитация скрининга, - говорит Игорь Чиж, хирург, маммолог-онколог. - Потому что скринингом должны заниматься не просто врачи, а специально обученные этому люди. Скрининг — это отдельная отрасль в медицине, которая требует специальных, глубоких знаний. К примеру, за границей врач, который занимается скринингом рака молочной железы, назначает маммографию, оценивает ее результаты, сам делает УЗИ и МРТ. А в России рентгенолог сделал маммограмму, описал как смог, ночью он еще посмотрел раздробленные пятки в травмпункте, в котором подрабатывает, да и вообще в принципе маммограммы смотрит два часа в неделю в какой-нибудь поликлинике… Дальше результаты этой маммографии приходят лечащему врачу, и тут еще непонятно, разберется ли он в том, что написал рентгенолог, назначит ли УЗИ, а по его результатам — МРТ, или нет. В цепочке задействованы сразу несколько врачей, и получается, что у семи нянек дитя без глазу. А нужен всего один — специалист по скринингу онкозаболеваний, который делает все исследования и сам за них отвечает.

По словам онколога-маммолога Игоря Чижа, за границей биопсия молочной железы делается у 20 % пациенток после десяти сделанных маммографий.

- То есть эти женщины десять лет работали с одним специалистом, он сравнил их старые снимки с новыми, увидел изменения и сделал биопсию, - поясняет врач. - В результате почти весь рак молочной железы на западе выявляют на ранней стадии. При первой стадии выживаемость составляет 80-90%. А у нас — в лучшем случае 64%. В России — 60%, в Москве — 62%, в Петербурге — 64%. Это результат пятилетней выживаемости, который говорит о том, что рак в России выявляют на поздних стадиях. Я спрашиваю у онколога районной поликлиники: «Сколько у тебя запущенных форм рака?» «25 процентов», - отвечает он. «А почему ты подаешь в статистику 17 процентов?» - «Это не я подаю, а мой главный врач, - отвечает мне коллега. - Потому что соседняя поликлиника написала в отчете 17,5 процента». Вот вам и весь скрининг.

Если наказывать – то за что?

С другой стороны, есть еще одна проблема: некоторые уверены, что врачи – это обслуживающий персонал. Соответственно, медики пациентам должны – помощь, лечение, рекомендации, уход – а пациенты ничего не должны ни медикам, ни самим себе. Поэтому эксперты «Доктора Питера» уверены – если прописывать ответственность, то для тех, кто бездумно вызывает бригады скорой помощи. Пустые вызовы - это давняя боль скоропомощников, которые порой просто задыхаются под валом бесполезных, пустых вызовов.

- Дело в том, что у нас не существует правил вызова скорой помощи для населения, - говорит Игорь Якушев, врач скорой помощи. - Последние правила были утверждены Ленгорисполкомом в 1967 году. То есть, уже несколько поколений не понимают, когда вызывать скорую. Люди, по сути, не виноваты, они просто не знают. А раз нет этих правил, то главным становится правило для сотрудников скорой помощи — каждый вызов обязателен к исполнению. В результате треть всех вызовов это — «я три недели кашляю, приезжайте и послушайте меня, мне к участковому не попасть».

Зачем я пойду к доктору, если я позвоню, и он сам ко мне приедет, - это первый этап. Второй этап — зачем мне идти в аптеку и покупать дорогие лекарства, когда скорая приедет и сама все сделает. Ну и коронное — я физически не могу попасть к участковому доктору, потому что когда он работает, я тоже на работе. Или человек пил неделю, потом звонит к нам. Дойти до специальной наркологической службы ему лень. Потом еще жалобу напишет — поток необоснованных жалоб просто зашкаливает. Мы катаемся, а в это время человек, которому реально нужна наша помощь, ждет. В идеале скорая помощь должна стоять и ждать вызов, а не вызов должен лежать и ждать, пока освободится бригада скорой.

Еще одна категория недобросовестных пациентов – те, кто считает, что их здоровье – дело врачей. Пусть лечат, оперируют, выхаживают, спасают. А сам пациент, выписавшись, возвращается к тому образу жизни, который ему удобен – и неважно, что он тем самым сводит к нулю все усилия медиков.

- Государственная система здравоохранения тратит огромные деньги - в среднем 200-300 тысяч рублей - на каждого кардиологического пациента. А смертность через год после операции составляет от 15 до 20%. Как вы думаете, почему? Основная причина в том, что сразу после операции рекомендации врача соблюдают 60-70%, через месяц – 60%, через год - только 30-40%, - говорил в интервью «Доктору Питеру» Евгений Шляхто, главный кардиолог Минздрава и Петербурга, директор Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра (Центра Алмазова).

Еще один нюанс: по словам Шляхто, лишь 40% пациентов с острым коронарным синдромом вызывают скорую помощь в терапевтическое окно – так называют четырехчасовой промежуток с момента появления первых симптомов. На протяжении эти четырех часов человека можно спасти, вероятность, что все обойдется, очень велика. Но остальные 60 % с обращением затягивают – и помочь им зачастую уже невозможно. По мнению врача, дело тут в отсутствии и ответственности за свое здоровье, и элементарных знаний.

«Каждый должен быть осведомлен, что с жалобами на боли в области сердца надо сразу вызывать «Скорую помощь» и ехать в сосудистый центр», - считает эксперт.

Исключения уничтожают правило

Мотивировать пациента выполнять рекомендации врача можно на законодательном уровне, считают чиновники, но кроме юридической и финансовой ответственности, ничего предложить не могут.

- Все такие радикальные предложения рано или поздно натолкнутся на последующие исключения, - считает Федор Михайлов, директор петербургского филиала страховой медицинской компании РЕСО-Мед. - Возникнет вопрос - почему человек не соблюдает те или иные рекомендации врача. И выяснится, что человек не смог купить необходимое лекарство. Или — человек не живет в загородном доме и не может совершать прогулки по берегу Финского залива, а живет на 9 этаже, он в гипсе, и в принципе не может выйти на улицу. Возникнет такое количество исключений, которое в принципе нивелирует саму идею.

У нас отсутствует должная, доступная, быстрая, самая простая медицинская помощь. У нас каждый сам себе назначает лекарства, потому что нет эффекта от первого контакта с врачом — на уровне районной поликлиники. Потому что врач общей практики или терапевт, к которому человек пришел на прием, либо не имеет времени, либо не расположен к обстоятельной беседе с этим человеком. Дайте врачу возможность побеседовать, половины проблем не будет. Человек должен нести ответственность за свое здоровье, это безусловно. Но общество должно сформулировать для государства, что мы хотим — «вписаться» в выделяемые бюджеты или мы хотим здоровое население, чтобы тем, кто заболел, была оказана медицинская помощь максимально быстро и самым оптимальным способом. Мы должны платить за результат, а не за процесс. Вы когда буханку хлеба покупаете, вы же не платите отдельно за дрожжи, воду, муку и работу повара? А в медицине все сейчас происходит именно так. Повару выгодно доложить еще дрожжей, если дрожжи оплачиваются дорого, а покупателю, который за них заплатил, сказать, что ничего не получилось.