Мужское меню: побольше калорий

- Мужское питание должно быть более калорийным, так как мужчины больше работают и расходуют больше энергии, - считает врач-диетолог Инна Кононенко. - Из мяса можно отдать предпочтение свинине, баранине, они более калорийны. Если активность в течение дня у мужчины невысока, то свинину и баранину лучше заменить на индейку или говядину. Кстати, свинина и сало содержат арахидоновую кислоту, которая полезна при большой физической активности. Эта кислота позволяет мышцам быстрее восстанавливаться.

В качестве гарнира для мужчин лучше использовать более калорийные варианты, советует диетолог, например, крупы как элемент сложных углеводов. Крупы перед приготовлением лучше сначала вымочить в течение 4-8 часов с небольшим количеством лимона или уксуса, чтобы сократить время приготовления и сохранить больше полезных веществ.

А вот перекусы между едой делать не полезно как для мужчин, так и для женщин.

- В течение дня должно быть три, максимум четыре приема пищи,- говорит Инна Кононенко. - Интервалы между приемами пищи - не менее 4-х часов. То есть в день должно быть три полноценных приема пищи - один раз в 5-6 часов.

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