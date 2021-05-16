Женское меню: в поисках железа
- При составлении рациона питания необходимо учитывать индивидуальные физиологические особенности организма, - говорит Инна Кононенко. - Например, для женщин репродуктивного возраста из-за менструаций свойственно наличие железодефицита. Поэтому нужно выбирать продукты - источники железа: говяжью печень, говяжий или свиной язык. Лучший вариант гарнира к мясу для женщин - это овощи, свежие или тушеные, приготовленные на пару.
Для профилактики рака молочной железы диетолог рекомендует включать в женский рацион питания крестоцветные: брокколи, белокочанную, брюссельскую и цветную капусту, листья салата.
- Для женщин в период менопаузы очень важно профилактировать остеопороз, - говорит Инна Кононенко. - Природными и легко усваиваемыми источниками кальция являются: капуста кейл (кале), семена кунжута.
Мужское меню: побольше калорий
- Мужское питание должно быть более калорийным, так как мужчины больше работают и расходуют больше энергии, - считает врач-диетолог Инна Кононенко. - Из мяса можно отдать предпочтение свинине, баранине, они более калорийны. Если активность в течение дня у мужчины невысока, то свинину и баранину лучше заменить на индейку или говядину. Кстати, свинина и сало содержат арахидоновую кислоту, которая полезна при большой физической активности. Эта кислота позволяет мышцам быстрее восстанавливаться.
В качестве гарнира для мужчин лучше использовать более калорийные варианты, советует диетолог, например, крупы как элемент сложных углеводов. Крупы перед приготовлением лучше сначала вымочить в течение 4-8 часов с небольшим количеством лимона или уксуса, чтобы сократить время приготовления и сохранить больше полезных веществ.
А вот перекусы между едой делать не полезно как для мужчин, так и для женщин.
- В течение дня должно быть три, максимум четыре приема пищи,- говорит Инна Кононенко. - Интервалы между приемами пищи - не менее 4-х часов. То есть в день должно быть три полноценных приема пищи - один раз в 5-6 часов.
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