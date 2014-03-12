Когда срочно нужен врач: какие синяки опасны для здоровья, объясняет флеболог

Иногда появление гематом на ногах - сигнал организма о том, что пора обратиться к специалисту. "Плохие" синяки, по словам врача-флеболога Амирана Демурова, состоят из мелких сосудов, они похожи на звездочки или паучков. Эксперт объяснил, почему появление синяков может быть веским поводом обратиться к врачу.

Чаще всего синяки появляются от каких-либо бытовых травм. Такие гематоты не должны вызывать опасений, они довольно быстро проходят, говорит хирург-флеболог Амиран Демуров. Так, если это небольшой поверхностный синяк, он может пройти самостоятельно дней через 10-15, или же можно ускорить этот процесс с помощью локальных гепариносодержащих препаратов. Но если у вас довольно крупный синяк с большим объемом крови, может быть, потребуется консультация хирурга. Важно, чтобы гематома рассасывалась, а не нагнаивалась, пояснил врач в интервью радио Sputnik.

Иногда мы ошибочно принимаем первые проявления варикоза за синяки. На ногах появляются сосудистые образования, расширенные мелкие вены, которые внешне напоминают обычные гематомы.

"В большинстве случаев такие "плохие" синяки говорят о расстройстве свертывающей системы крови. Если тщательно рассмотреть гематому, то можно увидеть, что такой синяк состоит из мелких сосудистых образований. Иногда их называют сосудистыми паучками или звездочками. В таком случае нужна консультация флеболога, ультразвуковое обследование, чтобы разобраться в ситуации – это поверхностный, косметический вариант или верхушка более серьезных заболеваний, которые, если их не лечить, опасны осложнениями, в том числе и тромбообразованием. Варикозное расширение вен обязательно надо лечить", – уточнил Амиран Демуров.

Синяки на теле могут появляться и при приеме кроворазжижающих препаратов, пояснил эксперт. "На фоне антикоагулянтной терапии обычные травмы, которые раньше не приводили к синякам или приводили только к совсем незначительным гематомам, могут стать причиной образования значительных синяков. Это происходит из-за того, что время кровотечения увеличивается, так как мы разжижаем кровь, изменяем ее свертывающую систему".

Не стоит паниковать, говорит врач. Изначально появление подобных гематом - еще не причина прекращения антикоагулянтной терапии. Обязательно обратитесь за консультацией к специалисту, чтобы он решил, нужно ли отменять препарат, заключил флеболог.

Спровоцировать варикоз могут самые разные причины, например, долгие поездки на машине, уверены врачи. Как обезопасить себя от болезней вен, если вам приходится долго сидеть на одном месте, какие признаки подскажут, что есть проблемы с кровотоком, объяснили врачи-флебологи.