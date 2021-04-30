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Майские шашлыки: как избежать ожога и отравления

14:35, 30.04.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Петербургские травматологи называют любителей пикников «шашлычниками». И радуются, что последние годы они почти не попадают на больничные койки, даже в майские праздники. Но на всякий случай и травматологи, и санитарные врачи напоминают, что нужно делать, чтобы барбекю не стало проблемой.

Майские шашлыки: как избежать ожога и отравления
Фото: pixabay.com

Профессор, комбустиолог НИИ им. Джанелидзе Константин Крылов напоминает, что основной причиной ожоговых катастроф на шашлыках чаще всего становилось использование неподходящих для безопасного розжига горючих жидкостей — бензина, керосина, растворителя. Кроме того специально купленные в магазинах средства становились причинами трагедий — некачественные жидкости для розжига буквально взрывались в руках у «шашлычников».

Чтобы избежать этого, не следует лить воспламеняющиеся жидкости в уже горящее пламя: малейший порыв ветра перекидывает огонь на человека, и он получает ожоги.

Ну, и конечно, следует соблюдать все меры пожарной безопасности, чтобы огонь не стал причиной не только ожога, но и масштабной катастрофы — пожара.

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А санитарные врачи ежегодно напоминают, что приготовление мяса на открытом огне не гарантирует его полного обеззараживания, поэтому велик риск заразиться какой-нибудь острой кишечной инфекцией. Они рекомендуют использовать больше специй с «противомикробными» свойствами: красный и чёрный перец, шафран, тимьян, куркуму или горчицу. Жарить шашлык лучше непосредственно перед едой.

Также санитарные врачи напоминают, что продукты, в том числе мясо, опасно покупать в местах неустановленной торговли, у неизвестных людей и без необходимых документов. Для перевозки скоропортящихся продуктов надо использовать сумку-холодильник, а для жарки на природе — готовый древесный уголь, металлические шампуры, одноразовую посуду и столовые приборы.

Для приготовления блюд рекомендуется использовать разные разделочные доски и ножи, а также следить, чтобы сок от мяса, курицы или рыбы не попал в готовые блюда, салаты или фрукты. Не стоит забывать и о том, что всю еду надо защищать от насекомых и животных, хранить её в закрытых пластиковых контейнерах или заворачивать в пищевую пленку.

Ранее "Доктор Питер" рассказывал о советах от специалистов Роспотребнадзора о безопасном приготовлении шашлыка.

© Доктор Питер

Рубрики: Общество

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