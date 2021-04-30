Майские шашлыки: как избежать ожога и отравления

Петербургские травматологи называют любителей пикников «шашлычниками». И радуются, что последние годы они почти не попадают на больничные койки, даже в майские праздники. Но на всякий случай и травматологи, и санитарные врачи напоминают, что нужно делать, чтобы барбекю не стало проблемой.

Профессор, комбустиолог НИИ им. Джанелидзе Константин Крылов напоминает, что основной причиной ожоговых катастроф на шашлыках чаще всего становилось использование неподходящих для безопасного розжига горючих жидкостей — бензина, керосина, растворителя. Кроме того специально купленные в магазинах средства становились причинами трагедий — некачественные жидкости для розжига буквально взрывались в руках у «шашлычников».

Чтобы избежать этого, не следует лить воспламеняющиеся жидкости в уже горящее пламя: малейший порыв ветра перекидывает огонь на человека, и он получает ожоги.

Ну, и конечно, следует соблюдать все меры пожарной безопасности, чтобы огонь не стал причиной не только ожога, но и масштабной катастрофы — пожара.

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А санитарные врачи ежегодно напоминают, что приготовление мяса на открытом огне не гарантирует его полного обеззараживания, поэтому велик риск заразиться какой-нибудь острой кишечной инфекцией. Они рекомендуют использовать больше специй с «противомикробными» свойствами: красный и чёрный перец, шафран, тимьян, куркуму или горчицу. Жарить шашлык лучше непосредственно перед едой.

Также санитарные врачи напоминают, что продукты, в том числе мясо, опасно покупать в местах неустановленной торговли, у неизвестных людей и без необходимых документов. Для перевозки скоропортящихся продуктов надо использовать сумку-холодильник, а для жарки на природе — готовый древесный уголь, металлические шампуры, одноразовую посуду и столовые приборы.

Для приготовления блюд рекомендуется использовать разные разделочные доски и ножи, а также следить, чтобы сок от мяса, курицы или рыбы не попал в готовые блюда, салаты или фрукты. Не стоит забывать и о том, что всю еду надо защищать от насекомых и животных, хранить её в закрытых пластиковых контейнерах или заворачивать в пищевую пленку.

Ранее "Доктор Питер" рассказывал о советах от специалистов Роспотребнадзора о безопасном приготовлении шашлыка.

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