«Признание и признательность». «Доктор Питер» собирает врачей из красных зон, чтобы сказать им спасибо

«Доктор Питер» приглашает представителей городской медицины и их друзей на церемонию, во время которой мы сможем сказать искреннее «спасибо» врачам, медсестрам, фельдшерам и санитарам - всем сотрудникам клиник, оказывавшим помощь петербуржцам с начала пандемии.

Напомним, ежегодно «Доктор Питер» составляет рейтинг лучших клиник Петербурга по версии врачебного сообщества. И по результатам приглашает на церемонию награждения его победителей. В начале 2020 года мы по традиции составили рейтинг клиник, но, по понятным причинам, церемония их награждения не проводилась. В этом году все наоборот: учитывая экстремальные условия, в которых оказалась система здравоохранения Петербурга, составление рейтинга по итогам года было невозможным. Но мы решили собрать врачей на особенном мероприятии, которое назвали «Признание и признательность».

Год в ковиде. Год напряженного труда нон-стоп для медицинских работников стал не только очень трудным во всех отношениях временем, но и временем проявления лучших своих качеств. Весь год вся страна сравнивала их работу с фронтом. В борьбе с эпидемией в Петербурге - с перерывами и без - участвовали 25 стационаров Петербурга. Круглые сутки доставляли в них пациентов сотрудники скорой помощи. Они же везли пациентов в три нековидные скоропомощные больницы, в которых принимали нуждающихся в экстренной помощи. Так что в общей сложности почти 30 медицинских учреждений города оказались на передовой. И выстояли. Их представителей «Доктор Питер» и приглашает на большую церемонию «Признание и признательность», чтобы они услышали от нас и от имени всех петербуржцев слова благодарности за свой труд.

Организаторы проекта: медицинский портал «Доктор Питер» и городской портал «Фонтанка.ру».

Официальный партнер – холдинг Setl Group.

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