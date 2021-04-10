Экспертизу качества «Спутника V», полученного Словакией, проведут в Венгрии. Бразильцы сами приедут с проверкой в Россию

Экспертизу "Спутника V" проведет венгерская лаборатория для Словакии - в стране подозревают, что российская вакцина, которую она закупила, не идентична препарату, о котором писал журнал The Lancet. На этом проверки не заканчиваются. Россия ждет делегацию из Бразилии - эксперты проверят фабрики, на которых производят вакцину.

Экспертизу российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для Словакии будет проводить венгерская лаборатория, входящая в европейскую сеть OMCL (Official Medicines Control Laboratory), сообщает ТАСС.

"После продолжавшихся четыре часа переговоров с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и премьером Виктором Орбаном могу подтвердить, что мы договорились о замечательном деле, а именно - экспертиза предназначенной для применения в Словакии вакцины "Спутник V" будет проводиться в сертифицированной лаборатории OMCL в Венгрии", - сообщил вице-премьер и министр финансов Словакии Игорь Матович.

Матович добавил, что было большой ошибкой отправить на экспертизу в несертифицированную лабораторию "Спутник V". Этот неверный шаг привел к проблемам с закупками российской вакцины.

Помимо этого, "Спутник V" ждет еще одна проверка, уже на территории РФ. Страна ждет делегацию из бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa), эксперты проверят две фабрики, на которых производят вакцину.

"Будут проинспектированы две фабрики. Сначала с 15 по 21 апреля трое сотрудников Anvisa посетят фабрику, где производится активный компонент вакцины и сама вакцина. Затем с 19 по 23 апреля пройдет инспекция предприятия, ответственного за финальные приготовления и фасовку", - говорится в сообщении на сайте Anvisa.

Это будет первая зарубежная проверка на территории РФ.