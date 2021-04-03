Во Франции два человека скончались после прививки AstraZeneca

Во Франции двое умерли из-за тромбоза, возникшего после прививки от коронавируса препаратом от AstraZeneca. Всего с начала прививочной кампании в стране было зафиксировано уже 12 случаев тромбозов.

Во Франции с 19 по 25 марта выявлены три случая тромбоза после вакцинации препаратом от AstraZeneca, два из них закончились летальным исходом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).

Отмечается, что за все время антикоронавирусной прививочной кампании в стране было зафиксировано 12 случаев тромбозов, четыре человека скончались.

Напомним, в марте в Норвегии после прививки препаратом от AstraZeneca умерли 2 человека. В Грузии медсестра впала в кому после вакцинации, а спустя некоторое время умерла в больнице. Еще один летальный исход был зафиксирован в Испании - пациентка умерла от кровоизлияния в мозг. В Норвегии после вакцинации госпитализировали трех медиков, один них чуть позже скончался в больнице. Страны ЕС начали массово отказываться от препарата после летальных исходов и заявления группы ученых, что лекарство может вызывать аутоимунную реакцию, которая провоцирует образование тромбов. Тем не менее, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) признало вакцину AstraZeneca безопасной, отметив, что ее эффективность оправдывает риски. В конце марта компания AstraZeneca опубликовала расширенные результаты эффективности своей вакцины от коронавируса. По последним данным, она составляет 76%. Э