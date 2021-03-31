Не сутулься! О неправильной осанке предупредит «умное устройство». Его разрабатывают пермские ученые

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разрабатывает портативное устройство, которое поможет в профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата и предотвратит инвалидность. "Умный гаджет" будет стоить 500 тысяч рублей, но это меньше, чем цена аналогов, говорят разработчики.

"Программно-аппаратный комплекс Monsys представляет собой портативное устройство, которое будет реагировать на движения человека и давать рекомендации. Результаты пользователь сможет отслеживать в мобильном приложении, — рассказал Иван Шитоев, автор проекта, аспирант кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» Пермского политеха.

Разработчики пояснили принцип действия инновационного продукта. На тело крепятся датчики и сенсоры для измерения электрической активности мышц. Они будут собирать информацию о напряженности мышц, позах, положениях головы, шеи, спины, рук ног, движениях человека. Данные пройдут обработку на микрокомпьютере, а затем - анализ с помощью нейросетей. Персональные рекомендации пользователю будут загружены в специальную программу на смартфоне.

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Кроме того, умное устройство будет давать и обратную связь - воздействовать на мышцы электрическими импульсами.

"«Умное устройство» будет предоставлять человеку обратную связь в виде миостимуляции мышц. Наша разработка поможет пользователю вовремя выявить проблемы с опорно-двигательным аппаратом и оперативно принять меры, — поясняет разработчик.

Пока "умное устройство" еще в стадии разработки, создан прототип и алгоритмы сбора и обработки данных. Впереди работа над схемой подключения датчиков и клинические испытания. Прибор обойдется в полмиллиона рублей, но авторы проекта считают, что это гораздо меньше, чем цена аналогичных устройств. Применять "умное устройство" можно будет самостоятельно, в домашних условиях, фитнес-клубах, залах ЛФК при поликлиниках и в реабилитационных центрах.