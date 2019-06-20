В России зарегистрирован первый ПЦР-тест на выявление малярии

Специалисты Роспотребнадзора создали и зарегистрировали первый в России ПЦР-тест для диагностики малярии. По словам разработчиков, он обладает высокой аналитической чувствительностью, что позволяет выявлять болезнь даже при низком уровне инфицирования.

Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первый в России ПЦР-тест для диагностики малярии, сообщается на официальном сайте ведомстсва.

"Тест обладает высокой аналитической чувствительностью, что позволяет выявлять инфекцию даже при низком уровне инфицирования, а также в инкубационном и начальном периодах заболевания. Метод позволяет избежать ложноположительных результатов микроскопического анализа в случае анализа препаратов крови плохого качества или специалистом с недостаточной квалификацией".

Как поясняет Роспотребнадзор, набор реагентов "АмплиСенс" предназначен для диагностики заболеваний, вызванных группой малярийных плазмодиев - одноклеточных организмов. Чувствительность метода достигает 1-0,1 кл/мкл крови, что превосходит возможности уже существующих методов диагностики – световой микроскопии и экспресс-тестов (они обладают меньшей чувствительностью и могут давать ложноотрицательные результаты).

Справка:

В 2020 году в РФ зарегистрировано 57 завозных случаев малярии, в январе и феврале - 4 завозных случая. Малярия – острая протозойная болезнь, характеризующаяся лихорадочными приступами, анемией, увеличением печени и селезенки. Возможны рецидивы. Источником инфекции является только человек, зараженный малярией, или гаметоноситель. Инфекция передается различными видами комаров. Подробнее о заболевании можно прочитать здесь.

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