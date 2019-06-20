В России зарегистрирован первый ПЦР-тест на выявление малярии

В России зарегистрирован первый ПЦР-тест на выявление малярии12:10, 29.03.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Специалисты Роспотребнадзора создали и зарегистрировали первый в России ПЦР-тест для диагностики малярии. По словам разработчиков, он обладает высокой аналитической чувствительностью, что позволяет выявлять болезнь даже при низком уровне инфицирования.
Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первый в России ПЦР-тест для диагностики малярии, сообщается на официальном сайте ведомстсва.
"Тест обладает высокой аналитической чувствительностью, что позволяет выявлять инфекцию даже при низком уровне инфицирования, а также в инкубационном и начальном периодах заболевания. Метод позволяет избежать ложноположительных результатов микроскопического анализа в случае анализа препаратов крови плохого качества или специалистом с недостаточной квалификацией".
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Как поясняет Роспотребнадзор, набор реагентов "АмплиСенс" предназначен для диагностики заболеваний, вызванных группой малярийных плазмодиев - одноклеточных организмов. Чувствительность метода достигает 1-0,1 кл/мкл крови, что превосходит возможности уже существующих методов диагностики – световой микроскопии и экспресс-тестов (они обладают меньшей чувствительностью и могут давать ложноотрицательные результаты).
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