Таблетки для лечения язвы и изжоги отзывают из аптек. В них снова нашли вещество, провоцирующее рак

Лекарство «Ранитидин» российского производства отзывают из обращения, сообщили в Росздравнадзоре. Препарат содержит примесь N-нитрозодиметиламина - опасное вещество, которое может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Об этой опасности ранее предупреждало американское контрольно ведомство (FDA).

Препарат, который назначают при гастрите, язве желудка и гастроэзофагиальном рефлюксе (ГЭРБ), массово отзывают из аптек. В таблетках «Ранитидин» снова нашли опасное вещество под названием N-нитрозодиметиламин - эта примесь плохо влияет на работу печени и кишечника, а также может спровоцировать развитие рака.

Росздравнадзор просит российского производителя предоставить сведения об изъятии из обращения заявленных серий лекарственных препаратов. Ведомство отзывает более 100 разных серий «Ранитидина».

Лекарство «Ранитидин» уже отзывали из российских аптек в 2019 году из-за этой же опасной примеси. По той же причине из обращения отзывали популярный препарат от язвы желудка «Зантак» - в нем тоже обнаружили опасный канцероген.

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Два года назад управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) предупредило врачей и пациентов о возможном риске приема противоязвенных препаратов с ранитидином — из-за обнаруженной примеси N-нитрозодиметиламина. Речь шла о препарате Zantac («Зантак»). Эксперты уточнили, что не призывают отказаться от приема этих лекарств, а при желании изменить лекарство — проконсультироваться с врачом.

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Справка:

Ранитидин гидрохлорид — вещество с противоязвенным действием. Подавляет секрецию соляной кислоты, уменьшает объем и кислотность желудочного сока. Используется в производстве лекарств, назначаемых для профилактики и лечения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, «стрессовых» язв желудка, воспаления слизистой оболочки пищевода - рефлюкс-эзофагите и эрозивном эзофагите.

© Доктор Питер