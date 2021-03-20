Инфекционист: В России есть все предпосылки к третьей волне, но выраженного пика заболеваемости не будет

В России есть все предпосылки к третьей волне, уверен врач-инфекционист Евгений Тимаков. Однако рост заболеваемости будет без выраженного пика и таких резких скачков, как в европейских странах, предполагает эксперт.

"Что такое подъем заболеваемости? Подъем, а потом рост по экспоненте количества заболевших через четыре недели после начала подъема заболеваемости. В России есть все предпосылки к третьей волне, но, учитывая противоэпидемические мероприятия, которые есть у нас в стране, рост заболеваемости более пологий, и выраженного пика не будет. Будет так же, как в первые две волны: пологий рост, стабилизация и пологий спуск", – объяснил инфекционист Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik.

По словам врача, риски подъема заболеваемости увеличиваются, потому что население перестает соблюдать противоэпидемиологические меры. Например, около половины уже не пользуются масками.

"Наверное, где-то через месяц, в середине апреля, может быть рост заболеваемости", – прогнозирует Евгений Тимаков.

Он уверен, что медицина справится с предстоящим пиком: уже готовы протоколы лечения, есть опыт в борьбе с инфекцией. Плюс ко всему, в стране хоть и частично, но сформирован коллективный иммунитет, поэтому индекс передачи вируса не будет большим.

В конце февраля вице-губернатор Олег Эргашев заявлял, что город и медики готовы к тому, что будет третья волна коронавируса. Через две недели, в первой половине марта, губернатор Александр Беглов сообщил, что власти начали подготовку к предстоящей третьей волне.