Россияне недовольны, как система ДМС "отработала ковид". Популярность добровольного медицинского страхования снизилась

Коронавирус снизил популярность ДМС в компенсационных пакетах у работающих россиян. Объясняется это тем, что система плохо показала себя в условиях пандемии - анализы приходилось сдавать платно, а коронавирус по ДМС не лечили. Результаты опроса приводит сервис по поиску работы.

За год пандемии коронавируса россияне разочаровались в полисах ДМС, предоставляемых работодателями. Популярность добровольного медицинского страхования в рамках компенсационного пакета снизилась по сравнению с другими "корпоративными плюшками". Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.



Россияне признаются, что недовольны, как система ДМС «отработала ковид»: «ДМС нужен, но не в том виде, что сейчас. Страховые отказываются лечить коронавирус по ДМС, все анализы платные».

Три года назад оформить полис за счет компании-работодателя были рады 40% опрошенных, а сейчас ДМС выбрал бы только каждый третий россиянин (33%). Чаще других хотели бы иметь ДМС россияне старше 45 лет и имеющие высокий доход - свыше 80 тысяч. Женщины выбирают такую опцию несколько чаще мужчин (35% против 31%).

Работающие женщины также заявили, что для них актуальна возможность оплаты за счет работодателя посещения спортклуба. О таком выборе заявили 22% опрошенных

Ну а больше всего россияне хотели бы видеть в составе своего компенсационного пакета обучение за счет компании и бесплатные путевки, меньше всего — корпоративные мероприятия и подарки к праздничным датам.