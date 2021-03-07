Умерла вирусолог Светлана Маренникова, участница глобальной ликвидации оспы

В возрасте 97 лет умерла вирусолог Светлана Маренникова – участница Программы глобальной ликвидации оспы. Ее подпись среди 19 подписей других ученых стоит под декларацией ВОЗ, официально известившей планету о победе над этим заболеванием.

из книги «Как это было: программа глобальной ликвидации оспы в воспоминаниях ее участников

Скончалась советский и российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник науки РФ Светлана Сергеевна Маренникова.

Она родилась 7 октября 1923 года в Харькове. После окончания Первого Московского медицинского института по специальности «лечебное дело» работала в Институте вирусологии им. Д.И. Ивановского.

Самым важным этапом научной деятельности Светланы Маренниковой стало как раз ее активное участие в глобальной ликвидации оспы.

"Светлана Маренникова внесла огромный вклад в избавление человечества от одного из самых страшных вирусных заболеваний – натуральной оспы. На протяжении всех 22 лет работы Глобальной программы ликвидации оспы, инициатором которой стал Советский Союз, Светлана Маренникова была ее активным участником и экспертом", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

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Особую роль в ликвидации и изучении оспы сыграла возглавляемая Светланой Маренниковой лаборатория профилактики оспы НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, на базе которого был сформирован Международный справочный центр ВОЗ по оспе.

Многие отечественные специалисты, командируемые в неблагополучные по оспе страны, перед выездом получали в этой лаборатории необходимую методическую подготовку.

Светлана Маренникова стала одним из двух представителей СССР в Глобальной комиссии по удостоверению ликвидации оспы, состоявшей из 21 специалиста со всего мира, что стало признанием ее личного вклада и роли Советского Союза в реализации программы ликвидации оспы.