Накануне 8 Марта петербуржцев зовут помочь пациентам городских больниц - сдать кровь

Петербуржцы могут помочь пациентам больниц с донорской кровью и спасти чью-то жизнь. В пятницу, 5 марта, в Петербурге пройдет традиционная донорская акция «Красота спасает мир!». Накануне женского праздника горожан приглашают на 7 пунктов переливания крови.

Как сообщили в Фонде доноров, пункты переливания крови будут принимать доноров в 6 разных районах города.

Мариинская больница (Литейный пр., д. 56, литер Я, первый этаж), с 9:00 до 12:00;

(Литейный пр., д. 56, литер Я, первый этаж), с 9:00 до 12:00; Городская клиническая больница № 31 (пр. Динамо, д.3) с 8:30 до 12:00 (регистрация Спб/ЛО);

(пр. Динамо, д.3) с 8:30 до 12:00 (регистрация Спб/ЛО); Северо-Западный окружной научно-клинический центр им. Соколова (пр. Луначарского, д. 47) с 9:00 до 12:00;

(пр. Луначарского, д. 47) с 9:00 до 12:00; Городская больница №15 (Авангардная ул., д. 4) с 9:00 до 11:00 (обязательная запись по телефону 736-00-11);

(Авангардная ул., д. 4) с 9:00 до 11:00 (обязательная запись по телефону 736-00-11); Елизаветинская больница (ул. Вавиловых, д. 14) с 9:00 до 11:00 (регистрация Спб/ЛО);

(ул. Вавиловых, д. 14) с 9:00 до 11:00 (регистрация Спб/ЛО); Александровская больница (пр. Солидарности, д. 4) с 8:30 до 12:30 (обязательна предварительная запись: +7911-820-02-36);

(пр. Солидарности, д. 4) с 8:30 до 12:30 (обязательна предварительная запись: +7911-820-02-36); Городской клинический онкологический диспансер (пр. Ветеранов, д. 56) с 9:00 до 11:00 (прописка СПб, ЛО и временная (минимум полгода).

Также Городская больница №15 на Авангардной откроет двери для желающих внести данные в регистр потенциальных доноров костного мозга.

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По словам организаторов акции, всех пришедших доноров ждет праздничная атмосфера, яркие фотографии и памятные сувениры от «Фонда Доноров».

Перед посещением ОПК необходимо зарегистрироваться на акцию. С собой надо обязательно взять паспорт. В некоторых ОПК требуется также СНИЛС и регистрация в Петербурге или Ленобласти.

Напоминаем, что донором крови может стать совершеннолетний россиянин весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. В потенциальные доноры костного мозга записывают россиян до 45 лет, не имеющих противопоказаний.

© Доктор Питер