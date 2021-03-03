Какие цветы лучше не дарить на 8 марта, посоветовал врач

На прилавках магазинов появились первые весенние цветы. Мужчины уже прицениваются к первоцветам, чтобы порадовать 8 марта своих женщин. Но не все яркие букеты стоит дарить, отмечают врачи. Есть те, что могут вызвать у ваших любимых серьезную аллергию. Разбираемся - какие же цветы выбрать.

Традиционно появляющиеся в начале марта в продаже тюльпаны и нарциссы вполне безопасны. Аллергия на них встречается достаточно редко. А вот к мимозе нужно относиться с осторожностью.

Врач-аллерголог Владимир Болибок пояснил, что розы, тюльпаны, ирисы и орхидеи в природе опыляются насекомыми, поэтому той пыльцы, которая является сильным аллергеном, на них небольшое количество. А вот мимоза опыляется ветром, ее пыльца долго находится в воздухе и дарить ее женщинам стоит, будучи точно уверенным, что у нее нет аллергии, сообщает РИА Новости.

С ним согласен и доктор медицинских наук, профессор, иммунолог-аллерголог Михаил Костинов. Он подчеркнул, что лучше выбирать цветы без запаха и без пыльцы, они наиболее безопасны.

Эксперты отметили, что женщинам, которые знают о своей проблеме и ожидают подарка от мужчины, следует заранее предупредить об аллергии, чтобы радостное событие не превратилось в неприятность.

Добавим, к ветроопыляемым растениям также относятся тополь, осина, ясень, вяз, рожь, кукуруза.

Сами женщины предпочитают в качестве подарка на 8 марта тюльпаны, подвел итоги опроса онлайн-сервис SuperJob. Розы заняли второе место, на третьем - пионы. Только за ними идет мимоза, которую выбирают 5% женщин, явно не страдающих аллергией.