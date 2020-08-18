18+ / fontanka.ru

В 5-й детской больнице Петербурга протекла крыша. Пациентов пришлось "эвакуировать"

17:15, 26.02.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Оттепель в Петербурге стала причиной протечки кровли детской больницы №5 на Бухарестской улице. Затопило инфекционное отделение, где находились пациенты. Их перевели в другие помещения.

В 5-й детской больнице Петербурга протекла крыша. Пациентов пришлось &quot;эвакуировать&quot;
Фото: Фото предоставлено "Фонтанке" пациентами детской больницы №5.

В комздраве Петербурга разъяснили ситуацию с потопом в больнице №5 им.Филатова в Купчино, который случился 26 февраля. Причиной протечек стала оттепель. 

- В связи с резким потеплением и таянием снега в Детской городской клинической больнице № 5 им. Филатова произошла протечка кровли. Пострадала половина инфекционного отделения №12, где на тот момент находилось 8 пациентов и родителей, все они были переведены в другие отделения до 13 часов того же дня. Ведутся все необходимые мероприятия по устранению протечки. 

"Эвакуированных" пациентов временно не выпускали в коридоры - с одной стороны, ради их безопасности, с другой, в связи с неопределённым ковид-статусом.

В 12-м отделении больницы ремонта не было уже много лет. Помещения планировали привести в порядок еще в прошлом году, но ремонт отложили в связи с полным перепрофилированием стационара под работу с ковидными пациентами.

В Смольном уточнили, что за последние шесть лет в детской больнице №5 был проведен капремонт большей части инфекционного корпуса.

Читайте также: Из-за коронавируса петербургскую больницу лишили денег на ремонт и оштрафовали на 100 тысяч

Ранее о потопе в больнице "Фонтанке" сообщили пациенты медицинского учреждения.

«На данный момент у нас в палате выше 30 градусов жары, нам не разрешают открывать окна, нам не разрешают открывать двери», — рассказала мама одного из пациентов. При этом она пояснила, что температуру в помещении измеряли с помощью детского термометра.

Рубрики: Общество

Ещё нет комментариев

Написать комментарий:

Вы также можете оставить комментарий, авторизировавшись.

Новости

Читать дальше

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Отзывы о клиниках

Читать все отзывы

Нашли ошибку?

captcha Обновить картинку
×