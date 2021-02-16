Впервые в России. В Петербурге пациенту с пересаженным сердцем "робот" удалил простату

Сложнейшая операция с использованием робота-помощника была проведена в петербургском НМИЦ им. В.А.Алмазова. Пациенту с пересаженным сердцем и диагнозом "рак предстательной железы" удалили простату. "Доктор Питер" узнал о новом опыте хирургов и сложностях, с которыми им пришлось столкнуться.

Фото: НМИЦ им. В. А. Алмазова

Фото: НМИЦ им. В. А. Алмазова

В Петербурге пациент с пересаженным пять лет назад сердцем успешно перенес сложную операцию - робот-ассистированную радикальную простатэктоми с полным удалением простаты. Она проводилась впервые не только в России, но и в странах СНГ и Восточной Европы.

Подготовка к операции велась командой специалистов, принимавших участие в лечении пациента. Непосредственно хирургическое вмешательство проводилось с помощью робота Da Vinci, которым управляет хирург. При этом его работу осложнял немалый вес пациента и большой объем предстательной железы - более 80 кубических сантиметров.

- У пациента был установлен кардиостимулятор, обеспечивающий три сердечных ритма. В связи с этим во время хирургического вмешательства практически невозможно было использовать монополярную коагуляцию (разновидность электрохирургического воздействия). В противном случае ток мог сбить ритм сердца, - рассказали в Центре Алмазова.

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Сложности возникли и из-за положения пациента на операционном столе, которое было необходимо для выполнения операции - верхняя часть туловища и голова наклонены вниз под углом 30 градусов

- В брюшную полость нагнетается углекислый газ, чтобы создать рабочее пространство для движений инструментов. Все это создает давление на диафрагму, легкие и сердце, затрудняя их работу, - отметили в Центре Алмазова.

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Послеоперационный период протекал без осложнений. Сейчас мужчина идет на поправку и готовится к выписке из больницы.

Врачи отмечают, что после трансплантации органов пациенты из-за обязательного назначения препаратов, угнетающих иммунитет, попадают в группу риска по онкозаболеваниям. Чаще всего у перенесших трансплантацию сердца, почек, печени, легких и других органов развивается рак кожи или рак предстательной железы.

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