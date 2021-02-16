Впервые в России. В Петербурге пациенту с пересаженным сердцем "робот" удалил простату

Впервые в России. В Петербурге пациенту с пересаженным сердцем "робот" удалил простату17:30, 16.02.2021 / Верcия для печати / 2 комментария
Сложнейшая операция с использованием робота-помощника была проведена в петербургском НМИЦ им. В.А.Алмазова. Пациенту с пересаженным сердцем и диагнозом "рак предстательной железы" удалили простату. "Доктор Питер" узнал о новом опыте хирургов и сложностях, с которыми им пришлось столкнуться.
В Петербурге пациент с пересаженным пять лет назад сердцем успешно перенес сложную операцию - робот-ассистированную радикальную простатэктоми с полным удалением простаты. Она проводилась впервые не только в России, но и в странах СНГ и Восточной Европы.
Подготовка к операции велась командой специалистов, принимавших участие в лечении пациента. Непосредственно хирургическое вмешательство проводилось с помощью робота Da Vinci, которым управляет хирург. При этом его работу осложнял немалый вес пациента и большой объем предстательной железы - более 80 кубических сантиметров.
- У пациента был установлен кардиостимулятор, обеспечивающий три сердечных ритма. В связи с этим во время хирургического вмешательства практически невозможно было использовать монополярную коагуляцию (разновидность электрохирургического воздействия). В противном случае ток мог сбить ритм сердца, - рассказали в Центре Алмазова.
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Сложности возникли и из-за положения пациента на операционном столе, которое было необходимо для выполнения операции - верхняя часть туловища и голова наклонены вниз под углом 30 градусов
- В брюшную полость нагнетается углекислый газ, чтобы создать рабочее пространство для движений инструментов. Все это создает давление на диафрагму, легкие и сердце, затрудняя их работу, - отметили в Центре Алмазова.
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Послеоперационный период протекал без осложнений. Сейчас мужчина идет на поправку и готовится к выписке из больницы.
Врачи отмечают, что после трансплантации органов пациенты из-за обязательного назначения препаратов, угнетающих иммунитет, попадают в группу риска по онкозаболеваниям. Чаще всего у перенесших трансплантацию сердца, почек, печени, легких и других органов развивается рак кожи или рак предстательной железы.
© Доктор Питер
2 комментария Оставить комментарий
Здорово! Отличная работа
интересно, почему, вернее зачем, не пишите фамилии хирургов,
есть чем гордится
Единичные случаи не решают проблем миллионов. Сотни тысяч людей лечат арбидолом при ковиде, тысячи потом умрут из-за цитокинового шторма.